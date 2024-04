Propone Chema Tapia policía para violencia de género, pero niega presuntas agresiones a su colega

Es necesario crear un cuerpo de policía especial para atender la violencia de género, propuso José María ‘Chema’ Tapia Franco, candidato a la alcaldía de Querétaro capital, esto en el marco del #DíaNaranja en el que se busca hacer conciencia de la necesidad de atender la violencia contra la mujer.

Además, anunció que apoyará con su equipo jurídico a Alicia Colchado, candidata de Morena por el Distrito V y quien es la segunda candidata en solicitar protección por presuntas agresiones por parte de un líder de comerciantes en el Mercado de Lomas de Casablanca y acusando de ello al equipo de Agustín Dorantes, candidato al Senado de la República por Acción Nacional (PAN).

“Es un tema en el que me comprometo, ya me han conocido y en la administración municipal habrá una política de respeto, transversal y paritaria. No me puedo declarar feminista, pero sí aliado. (…) la policía va a tener una unidad especializada en violencia de género y los violentados saldrán de su casa”, propuso el candidato en el foro morenista organizado precisamente para reflexionar sobre la violencia de género.