Candidata de Morena denuncia agresiones de brigadistas del Partido Verde

Pese a que solicitó seguridad desde el jueves por presuntas agresiones de brigadistas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandra Pérez, candidata de Morena a la alcaldía de Humilpan, informó que no ha recibido ningún tipo de resguardo por parte de las autoridades de seguridad estatales.

Esta solicitud de seguridad, cabe señalar, es la primera que se da de forma oficial ante las autoridades electorales, según informó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), y “fue remitida al enlace del Grupo de Coordinación Estatal de Seguridad para su atención y seguimiento”, sin embargo, en un comunicado acotaron que no está dentro de sus facultades “para evaluar la pertinencia de una solicitud o la forma en que esta debe ser atendida”.

Por ahora, la candidata morenista señaló que el lunes iniciará un proceso ante la Fiscalía General del estado, pero acotó que, pese a que se prometió que la solicitud de seguridad sería respondida de forma inmediata, a tres días del ingreso de la solicitud no tiene resguardo de ningún tipo. Además, consideró que ante el panorama de violencia, en especial contra las mujeres, estos casos no deben minimizarse.

“El lunes iremos a la Fiscalía. Me quisiera reservar los comentarios y el lunes dar más detalles, aunque ya estamos preparando algo. Correcto, (tendría que ser respuesta inmediata), pero estamos esperando el pronunciamiento al respecto. (…) Considero que no debemos de minimizar ese tipo de situaciones porque lo que son; por la ola de violencia, y más contra las mujeres, no se deben minimizar estos hechos. No quisiera entrar en controversia, pero sí no considero que no debe de minimizarse”, señaló.