“Me siento insegura”, Alejandra Pérez denuncia falta de protección en Humilpan

“Me siento insegura”, así manifestó Alejandra Pérez Romero, candidata a la alcaldía de Huimilpan, su temor ante las presuntas amenazas de brigadistas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y rechazó que hayan sido “minimizadas” por actores políticos de ese partido que, cabe señalar, es aliado de la llamada ‘Cuarta Transformación’.

En el marco del #DíaNaranja, que se conmemora para hacer conciencia sobre la violencia contra las mujeres, Pérez Romero se manifestó contra quienes “minimizaron” su denuncia, recriminó que no ha recibido seguridad estatal -y solo una tarjeta con una impresión del número de emergencia- y recordó que ya presentó una denuncia ante l Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, recordó que sí hay rondines de policía municipal de Huimilpan a su casa, sin embargo, al ser el PVEM el que gobierna esa demarcación, señaló que eso “la hace sentir más insegura” y pidió que las autoridades estatales envíen resguardo en sus recorridos por un municipio donde, recordó, no hay señal telefónica en algunas zonas.

“Sigo sin tenerla, me sigo sintiendo insegura y solo me dieron la tarjetita. Hay lugares en los que no hay red y esa tarjeta no me sirve, mi miedo es el caminar en las calles, aunque no me voy a detener. Estamos en un territorio que ya sabemos quién lo estuvo manejando. Espero que mejoren las acciones de protección”, señaló.