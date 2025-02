Sheinbaum respalda el sistema hídrico Batán Agua para Todos de Querétaro, pero sin recursos en 2025: CEA

El gobierno federal expresó su respaldo al sistema hídrico Batán Agua para Todos, un proyecto impulsado en Querétaro para garantizar el suministro de agua en la zona metropolitana. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente su apoyo a la iniciativa y destacó la coordinación con el gobierno estatal para su desarrollo.

El titular de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, calificó como positiva la postura del gobierno federal y aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también ha mostrado disposición para acompañar el proyecto. “Es una excelente noticia contar con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobierno federal, en este caso la Conagua, que es la que nos rige a nosotros como órgano federal. Hemos estado en buena comunicación con su director, Efraín Morales, y sí nos han estado apoyando en todo”, afirmó.

No obstante, Vega Ricoy aclaró que, por el momento, no se tiene previsto un recurso federal para 2025 que impulse financieramente el proyecto. “Sabemos que ahorita no va a haber un recurso federal, por lo pronto este año no va a haber un recurso federal, entonces el gobernador está ahorita viendo todas las posibilidades de cómo vamos a hacer”, explicó.

El funcionario destacó que la federación tiene injerencia en la regulación del agua, por lo que la intervención de Conagua en los permisos y la planeación es clave para la viabilidad del sistema hídrico. “El agua la regula la federación, no nos manejamos solos en temas de agua”, puntualizó.

El gobierno estatal aún evalúa fuentes alternativas de financiamiento para Batán Agua para Todos, mientras mantiene el diálogo con la federación en torno a la ejecución del proyecto.