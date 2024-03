Claudia Sheinbaum apoyará el Sistema ‘Batán, Agua Para Todos’

De llegar a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, apoyaría la construcción del Sistema ‘Batán, Agua para Todos’, promovido por el gobierno de Mauricio Kuri González, así lo anunció en rueda de prensa desde Querétaro capital, la candidata de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

La relación con el gobierno local, señaló, será similar a la que ya tienen el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el actual gobernador panista, quien, recordó Sheinbaum, se ha referido “con respeto” al mandatario federal y en la que ha existido en una relación institucional que debe existir entre ambos gobiernos y que no cambiará de ella ser presidenta.

El recurso, sin embargo, aún no estaría considerado y, más bien, la próxima administración que ella quiere encabezar sería la encargada de gestionar dinero elevando al Sistema Batán como “proyecto estratégico” y deberá ir acompañada de más proyectos que presentó en el Plan Nacional Hídrico, que implica revivir plantas tratadoras de agua en todo el país, limpieza de ríos, el uso de tecnología en el uso del agua de riego y detención de fugas, esto en el marco que lo que reconoció como estragos del cambio climático.

“Vamos a trabajar de forma similar; no se trata de redirigir recursos, se trata de apoyo a programas estratégicos. Hay un proyecto de reciclamiento de agua que está planteando el propio gobernador, me parece un buen proyecto y lo vamos a apoyar cuando lleguemos. Estamos desarrollando el Plan Hídrico; el centro y norte del país han vivido una sequía prolongada que no se espera que pueda cambiar este año”, señaló.

Además, señaló que se revisará la Ley General de Aguas para revisar el tema de las concesiones, pues consideró que esta norma, “aprobada en el sexenio de Salinas de Gortari” busca más bien administrar el recurso en vez de buscar garantizar el acceso de la ciudadanía; asimismo, anunció que se buscará un mecanismo para apoyar a estados y municipios que administran el servicio de agua potable.

Por otro lado, la candidata presidencial reconoció la necesidad de invertir en electricidad ante la llegada de inversiones a Querétaro como el caso de Amazon, sin embargo, acotó que primero se revisará la red eléctrica para garantizar una correcta distribución y no aclaró si buscará invertir en ello, cabe destacar que la electricidad también es utilizada para garantizar el suministro de agua.

“En el caso de la electricidad, lo dije en el Zócalo, lo primero es la inversión en distribución de la energía eléctrica, a veces el problema es la transmisión. Y la otra vamos a mantener el 54% de generación eléctrica por la CFE, en el caso de Iberdrola, es el estado quien tiene; y el 46% de generación privada. No hará falta la energía eléctrica”, señaló.