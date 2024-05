5 medallas de oro y 7 de plata para la Selección Queretana de Ajedrez

La Selección Queretana de Ajedrez, compuesta por siete integrantes, tuvo participación en los Juegos Nacionales Conade 2024 celebrados en la sede de Ciudad del Carmen, Campeche, donde los atletas obtuvieron cinco preseas de oro y siete de plata en diversas categorías y modalidades.

Los ajedrecistas que subieron al podio fueron Miguel Ángel López García con tres medallas de oro y dos de plata; Miguel Ángel Montes Orozco, con dos de oro; Fernando Cortés Medina, con dos de plata; Natalia Belén García Ortega, con una de plata, y Victoria Galván Anguiano, con una de plata. También hubo participación de María Valeria Luja Araujo y Violeta Olvera Salinas.

“Esta medalla se la dedico a mi hermano y a mi mamá, que son con quienes vivo y a mi entrenador también, que siempre ha estado ayudándome para esto” mencionó Miguel Ángel López, campeón de las modalidades clásico y rápido mixto 25 min más cinco segundos.

Las categorías tanto femenil como varonil en las que los ajedrecistas contendieron por preseas fueron Sub 20, Sub 16 y Sub 12 en las modalidades de juego clásico, rápido mixto 25 min más cinco segundos; 10 min más cinco segundos; relámpago mixto tres min más dos segundos, contra entidades como Morelos, Ciudad de México y Baja California.