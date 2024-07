Piden justicia para Nieve

Familiares de la perrita llamada “Nieve” atendieron a medios de comunicación, en donde detallaron y denunciaron que en al Unidad de Control Animal Municipal ubicada en Lomas de Casa Blanca le quitaron la vida a la canina.

Detalló que fue el pasado 12 de julio cuando fue entregada la mascota debido a que, inspectores del lugar acudieron a su domicilio para el retiro de la misma, en donde argumentaron que debido a un reporte de agresión que se generó se tenía que retirarse la mascota para una valoración y que, en caso de negarse iban a ser multados con aproximadamente 30 mil pesos.

Cabe señalar que la mascota fue entregada un día después debido a que el 12 de julio no se encuentra en operaciones la unidad animal mencionada.

Ante el temor de esta multa, los familiares optaron por entregar a “Nieve”, la perrita estaría en observación por diez días en donde se iba a valorar si era agresiva; a pesar de dicha valoración, se les estaba pidiendo un monto superior a los 2 mil pesos para poder sacar a “Nieve” del lugar.

Debido a lo anterior mencionado, familiares de “Nieve” mencionaron que organizaron rifas, se propusieron a lavar autos para juntar el monto superior a los dos mil pesos, sin embargo, el día 23 de julio recibieron una llamada para recibir a la perrita con el monto establecido, pero al acudir a la unidad, les información que habían dormido a “Nieve”.

“Llegando me dicen que me la mataron un día antes alegando falta de cupo y me negaron su cuerpo, fue bastante traumático para mi familia” indicó.