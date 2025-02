Prohibir sin educar a los usuarios no es tan útil; académico pide alfabetización digital en Ley Kuri

La iniciativa del gobernador Mauricio Kuri González busca limitar el acceso de los menores a las redes sociales, prohibiendo que los niños menores de 14 años creen perfiles y exigiendo autorización parental para los adolescentes de 15 a 17 años. Además, se propone la restricción del uso de celulares inteligentes en las aulas, con la intención de reducir distracciones y proteger a la niñez de contenidos dañinos.

Sin embargo, según el comunicólogo Sergio Rivera Magos, estos enfoques resultan insuficientes. “Ansiedad, depresión, baja autoestima en algunos casos, y las empresas no se han hecho cargo de esas consecuencias”, señala, refiriéndose a los efectos emocionales negativos que generan las plataformas digitales en los jóvenes. Rivera Magos enfatiza que las grandes tecnológicas, como Meta, han sido conscientes de este problema desde hace tiempo.

El experto continúa, explicando que “Meta desde hace tiempo conoce que Instagram estaba generando esto en los adolescentes, y francamente no hizo nada, de hecho, tiene un proyecto para un Instagram para menores”. Para Rivera Magos, esta realidad evidencia que, si bien la iniciativa de Kuri tiene un fundamento al abordar riesgos palpables, es fundamental cuestionar si las empresas detrás de estas redes están dispuestas a implementar estrategias efectivas.

“Creo que lo que le falta a la iniciativa es el trabajo con el usuario, o sea, nada más pretende la prohibición de parte de las empresas encargadas de estas redes o administradoras de estas redes, pero no habla de una educación digital para los menores. Tampoco habla de la concientización a los padres”, afirma Rivera Magos. Su crítica se centra en la ausencia de programas que enseñen a los jóvenes a gestionar de forma responsable el uso de estas plataformas y a los padres a supervisar adecuadamente su actividad en línea.

En relación con la medida de prohibir los celulares en las escuelas, el experto reconoce la importancia de evitar distracciones. Según explica Rivera Magos, los dispositivos pueden ser herramientas educativas si se utilizan correctamente, pero también hay estudios en los que se demuestra que su uso en las escuelas sí es contraproducente.

Asimismo, Rivera Magos destaca un aspecto cultural que agrava la problemática: “El problema es que también se han convertido en las nanas digitales, en las nanas virtuales, a las cuales los padres apelan cuando el niño está distraído o está aburrido. El tema del aburrimiento hoy en día es central”. Para el académico, es importante resaltar cómo la dependencia de las tecnologías ha moldeado hábitos que difícilmente se resolverán únicamente con prohibiciones.

El comunicólogo también plantea que es necesario conocer y aplicar estrategias de otros contextos. “Pues han ido avanzando poco a poco a volver más complejo el tema de que abras un perfil…”, comenta, sugiriendo que el modelo europeo, que combina regulaciones con educación digital, podría ofrecer una solución más equilibrada, pero acota que son restricciones que los niños y adolescentes logran sortear con relativa facilidad.

Finalmente, Rivera Magos concluye que “la iniciativa está muy bien, es de un futuro incierto porque sabemos que no sé si se aprobará, sobre todo a nivel federal… Pero me parece que es incompleta en la medida de que no incluye la alfabetización digital y el trabajo con los padres”.

Para el académico, una solución meramente coercitiva carece de la profundidad necesaria y es imperativo trabajar desde múltiples instancias, involucrando a educadores, familias y a los mismos jóvenes, para construir un entorno digital seguro y responsable.