Propuesta de Kuri para prohibir celulares en escuelas será discutida este miércoles con SIPINNA

Será este miércoles cuando se sostenga una reunión con integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para dialogar sobre la prohibición del uso de teléfonos celulares en las aulas escolares, declaró la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.

Mencionó que en esta reunión se presentará la propuesta realizada por el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, y se analizarán las formas de implementar las medidas en las escuelas de educación básica.

También mencionó que se discutirán las consecuencias para los alumnos que insistan en el uso del dispositivo móvil en las aulas.

“Yo creo que el miércoles podríamos llegar a un acuerdo y hacerla efectiva hasta que se publique en la Sombra de Arteaga (…) recordemos que no es eliminar el teléfono, también hay que acordarnos de que muchas veces los papás y las mamás lo utilizan para localizar a los niños. Entonces, no estamos hablando de no traer el teléfono, sino más bien de ingeniarnos las maneras para que el niño, el día que esté en la escuela, las horas que esté en la escuela sean para estudiar”, comentó.

Aseveró que no se buscará prohibir a los alumnos portar el teléfono, ya que esta herramienta tecnológica es importante para que los padres de familia puedan localizar a sus hijos.

Otra de las opciones que podrían ponerse a discusión es la instalación de inhibidores de señal al interior de los planteles educativos; también pidió convocar a los padres de familia para que revisen la iniciativa y puedan opinar sobre la misma.

“Convocamos a los padres de familia a revisar la iniciativa a efectos de sumarnos a esta iniciativa de ley”, comentó.

Puntualizó que estas medidas se buscarían imponer tanto en escuelas de educación pública como en las escuelas privadas.