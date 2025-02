“Gerentes” de ciudades y disminuir municipios rompería tejido social, opina Gómez de la Rosa

El diputado Ulises Gómez de la Rosa criticó la propuesta del gobernador Mauricio Kuri González de implementar un modelo de “gerentes” de ciudades en Querétaro, al considerar que afectaría la legitimidad social y el apego de los ciudadanos a sus territorios. “Este modelo gerencial que está presentando el gobernador se ha quedado demostrado en otros estados que no es totalmente eficiente y eficaz”, afirmó.

Gómez de la Rosa, quien impulsa la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui, advirtió que este esquema encarecería la administración pública y alejaría aún más a las comunidades de las decisiones gubernamentales. “Lo único que van a hacer es encarecer a estos funcionarios, por un lado, y, por otro, generar desapego social y humanitario hacia las comunidades”, expresó.

El legislador argumentó que, si actualmente no se ha logrado atender adecuadamente a Santa Rosa Jáuregui desde la administración municipal de Querétaro, un esquema centralizado de gestión solo agravaría la desconexión entre el gobierno y la ciudadanía. “Si ahorita no pueden administrar un municipio como Querétaro y han dejado en el olvido durante 30 años a Santa Rosa Jáuregui, pues imagínese con un modelo gerencial que desde el escritorio esté administrando las políticas públicas sin escuchar y sin entender a los ciudadanos”, criticó.

Asimismo, señaló que la preocupación del gobierno estatal por la municipalización de Santa Rosa Jáuregui, Vizarrón y Santiago Mexquititlán demuestra el impacto del movimiento. “Yo entiendo que finalmente estén preocupados por este gran movimiento social que se está haciendo, y que existe el temor de que socialmente se exija la constitución de estas municipalidades”, comentó.

El diputado también acusó que la visión gubernamental actual está alejada de las necesidades reales de la población y centrada en la administración desde el privilegio. “Preocupa mucho cómo ven a la sociedad desde la posición del privilegio, eso es importante señalarlo, porque no lo han visto a pie de tierra”, afirmó.

En este sentido, cuestionó el desempeño de algunos alcaldes, argumentando que no tienen cercanía con la ciudadanía. “Nos encontramos con un presidente municipal que no hizo campaña a pie de tierra, por lo menos allá en mi distrito en Santa Rosa, y entonces no conoce las realidades”, señaló.

Respecto a las críticas que han surgido sobre la viabilidad de la municipalización, Gómez de la Rosa aseguró que el movimiento está basado en fundamentos sólidos y que el proceso avanza conforme a lo establecido. “Se está engañando sobre la creación de estos municipios, diciendo que no hay fundamento ni sustento, pero esas son meramente declaraciones irresponsables”, afirmó.