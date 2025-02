Diputado defiende derecho a informar sobre la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui

El diputado Ulises Gómez de la Rosa afirmó que existe un derecho legítimo a difundir información sobre la iniciativa para la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui. Aseguró que, aunque la Ley de Participación Ciudadana no contempla un plebiscito o referéndum para la conformación de nuevos municipios, esto no impide que la ciudadanía sea consultada por otros medios.

“Se trata de informar en qué va el proceso, cómo se presentó la iniciativa de ley, qué contiene y cuál es la territorialidad que abarcaría la nueva municipalidad”, explicó. Destacó que la difusión del proyecto se ha realizado mediante bardas, espectaculares, asambleas comunitarias y ejidales, y reiteró su compromiso de continuar con la promoción del tema.

Sobre la postura del Instituto Electoral del Estado, mencionó que primero tomó una posición y luego la modificó, argumentando que la ley vigente no permite una consulta ciudadana formal para la creación de municipios. Sin embargo, Gómez de la Rosa sostuvo que esto no significa que no se pueda realizar una consulta alternativa: “Nos vamos a arrancar también a estarla organizando para que todo el mundo pueda expresarse”.

El diputado afirmó que ha enfrentado críticas y ataques por impulsar la municipalización de Santa Rosa Jáuregui. “Se me dijo mentiroso, manipulador. Entre más me atacan, más digno me siento”, comentó en referencia a las declaraciones de opositores. También denunció que se ha llevado a cabo una “campaña de guerra sucia” en su contra a través de redes sociales.

En ese sentido, llamó al presidente municipal a que se tranquilice y afirmó que la decisión sobre la municipalización no dependerá únicamente de las autoridades actuales. “Finalmente, va a haber momento de consultar a la presidencia municipal sobre el tema y que esto sea una consulta muy amplia con la ciudadanía”, señaló.

Gómez de la Rosa también respondió a las declaraciones del gobernador Mauricio Kuri, quien afirmó que reducir el número de municipios podría facilitar la administración pública. “Si fuera por ellos, nada más se quedarían con los cuatro que vienen gobernando”, sostuvo el legislador, y calificó como absurda la idea de disminuir la cantidad de municipios en lugar de reconocer nuevas territorialidades.

El diputado insistió en que el proceso continuará y que la consulta ciudadana se llevará a cabo tras la conclusión de las asambleas comunitarias. “Una vez que agotemos todas las asambleas comunitarias, que son cerca de 70, vamos a empezar a organizar la consulta”, detalló. Hasta el momento, informó que han realizado 14 reuniones, las cuales se celebran los viernes y sábados.

Finalmente, reiteró que solicitarán el apoyo del Instituto Electoral para llevar a cabo el ejercicio ciudadano. “Por supuesto que vamos a pedir el apoyo, que nos ayuden ellos. Finalmente, nos tienen que prestar las mamparas y todo lo que se requiere”, concluyó.