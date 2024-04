No habría agua suficiente para los capitalinos si se municipaliza el servicio: CEA

No es posible que el Ayumntamiento de Querétaro recupere el control para brindar el servicio de agua potable a los habitantes de la ciudad más grande del estado, pues no hay dinero suficiente y el agua que se consume en la capital del estado ni si quiera es traída de su territorio, consideró el vocal de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy.

Esta declaración se da tras el cuestionamiento de la prensa al funcionario sobre la propuesta de José María ‘Chema’ Tapia Franco, candidato a la a la alcaldía capitalina por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), que ha propuesto “municipalizar” el servicio de agua potable como ya lo hace el segundo municipio más poblado del estado, San Juan del Río.

Esto, sin embargo, es para Vega Ricoy no sólo inviable, sino que además podría implicar que no hubiese agua suficiente para el consumo de los capitalinos y además, aseguró, tendría un costo de “miles de millones de pesos”, aunque reconoció que no existe un estudio de viabilidad financiera.

“No hay viabilidad financiera y técnica por dos razones técnicas; la primera, porque la infraestructura es propiedad de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), no del municipio; y la segunda, porque el 40% del agua que consume el municipio no es producida aquí, sino en otros municipios. Entonces, en el momento en que se llegara a municipalizar el agua, la verdad es que no hay agua suficiente”, advirtió.

Asimismo, negó los señalamientos del candidato sobre la presunta existencia de “una caja chica” con un excedente de 900 millones de pesos que, sugirió Tapia Franco, sería desviado en casos de corrupción, pero Vega Ricoy inclusive sostuvo que la inversión de 500 millones de pesos en el Sistema Batán ‘Agua Para Todos’, para reciclar agua usada por los capitalinos, es una muestra de que los recursos se invierten en proyectos.

“¿Excedente?, no, no, no; tenemos unas finanzas sanas y comprometidas en las obras que estamos haciendo. Justamente, ahorita acabamos de dar viabilidad a 500 millones de pesos para el proyecto de El Batán, ahí mismo la Comisión Estatal de Aguas, el dinero público es para usarse, para usarse en favor de la ciudadanía. No estamos, en ningún momento tendríamos un excedente que no estemos usando a favor de la ciudadanía”, concluyó.