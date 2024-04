Hay respaldo a despenalizar el aborto y Ley de Amnistía: Robles y Nieto

La despenalización del aborto, políticas públicas en favor de la salud reproductiva de las mujeres y reformas para crear un Código Penal Único que defina perseguir toda muerte violenta de mujeres como feminicidios, son las propuestas legislativas que Beatriz Robles Gutiérrez y Santiago Nieto Castillo impulsarán en caso de llegar al Senado de la República por Morena.

Además, ambos respaldaron la Ley de Amnistía que recién fue aprobada por el Congreso de la Unión, argumentando que, así podrán liberar a mujeres que han sido acusadas del delito de aborto, además de muchas personas más que llevan años sin sentencia, pero sí están en prisión preventiva.

“Es muy importante que las mujeres que están en la cárcel por el delito de aborto accedan a esta amnistía. Esta amnistía es para personas que llevan años en la cárcel y no han sido vinculados a procesos y esta reforma va contra los delitos que no son graves, no se perdonará al crimen organizado”, señaló Robles Gutiérrez.

Por su parte, Nieto Castillo recordó que ya existen los beneficios a quienes otorguen información acerca de algún delito que pueda implicar además la reparación del daño a las víctimas, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya se establece el eliminar una acción penal si se da esta situación.

“Ya se establece el criterio de oportunidad y se permite que, si se otorgan pruebas, se da información o se repara el daño, tiene el beneficio procesal de suspensión de la acción penal. (…) Está ley tendrá que armonizarse con el Código Nacional de Procedimientos Penales para que esto se dé en el marco de una acción penal”, señaló.

Sobre la despenalización del aborto, ambos candidatos se mostraron a favor de promover “el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos” y Robles Gutiérrez consideró necesario que se establezcan en la Ley General de Salud también el acceso a servicios de salud para garantizar la integridad sexual y reproductiva.

“Esa iniciativa ya se ha presentado varias veces, el presidente de la República proponía una consulta ciudadana, para preguntar y esa puede ser una posibilidad. Yo creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, señaló.