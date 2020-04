Según el colectivo la ley cumple con estándares internacionales y no se aplicaría en delitos como homicidio, narcotráfico, reincidencias o utilización de armas de fuego

La Ley de Amnistía cumple con estándares internacionales, afirmó Luis Leal, colaborador del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH), quien avaló esta legislación aprobada por el Senado de la República, y que aplicaría justicia social, de género y étnica.

En entrevista, Leal enfatizó que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede aplicarse el perdón en delitos graves, que estén vinculados con violaciones graves de derechos humanos; en este sentido, respaldó esta ley, al solo aplicarse en ilícitos como sedición, aborto o hacia delitos cometidos por personas de origen indígena que no hayan tenido acceso a traductores.

“Nuestra postura es completamente a favor y es a favor en grandes rasgos porque la ley de amnistía cumple con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos (…) las leyes de amnistía suelen ser un ejercicio bastante bueno de justicia social”, sostuvo.

Ante las críticas de grupos de oposición, que aseveran que con la ley de amnistía se liberaría a delincuentes, Leal afirma que esto es “completamente falso”, ya que esta ley busca lograr “un poco de justicia” a aquellos grupos, que por fallas en el sistema, son condenados.

“Algunos, por ejemplo, no tienen acceso a un defensor de calidad, tienen acceso a defensores de oficio que muchas veces no hacen bien su trabajo; no tienen acceso a traductores, o que son condenadas las mujeres por delitos que parten de categoría sospechosas, por ejemplo, el aborto”, dijo.

Enfatizó que se cumplen los estándares internacionales, al no aplicarse la amnistía en delitos como el homicidio, el narcotráfico, reincidentes o que hayan utilizado armas de fuego.

“Esta ley de amnistía tiene tres ejes, de justicia de género, de justicia social y justicia étnica, que básicamente creo que beneficia y da un poco de justicia a estos tres grupos que han sido descuidados por el aparato de justicia y que, básicamente por muchas deficiencias en nuestro sistema penal, terminan condenadas y llenando las cárceles en México”, puntualizó.

No obstante, advirtió que será una cuestión de voluntad de los estados el aplicar esta amnistía y modificar las leyes locales, ya que delitos como el aborto, están contemplados en los Código Penales de las entidades.

“Es una cuestión de voluntad de los legisladores estatales y del gobernador del estado, en todo caso, poder iniciar trabajos legislativos para poder lograr un ejercicio similar al que se hizo a nivel federal”, acotó.