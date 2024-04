Desde el Senado se impulsará el regreso del Seguro Popular: Dorantes

Agustín Dorantes, candidato a senador por la coalición “Fuerza y Corazón por México” señaló que durante los recorridos que ha realizado en su campaña, la queja más constante y más sentida que he recibido de parte de los ciudadanos es la de la carencia de un buen sistema de salud.

“Ya párenle a sus genialidades. Muchos queretanos así me lo han manifestado, haber padecido la nula o mala atención médica del sistema de salud y la falta de medicamentos en hospitales federales; situaciones, me lo han dicho, no tenían con el Seguro Popular”, especificó.

Puntualizó que “basta ya de cuentos y ocurrencias”, ya que la promesa del gobierno federal sobre que los mexicanos contarían con un sistema de salud como el de Dinamarca, no solo fue mentira, sino que hoy sólo vemos a muchos ciudadanos sin atención médica y muchos estados del país sin medicamentos.

En este tema, Agustín Dorantes, candidato por el PAN, PRI y PRD al Senado de la República, aseguró “no me quedaré con los brazos cruzados y desde el Senado impulsaré el regreso del Seguro Popular mejorado”.

El candidato indicó que los programas que han dado resultados, no se deben eliminar, sino se deben ir perfeccionando, “como es el caso del Seguro Popular y que vamos por uno mejorado, para garantizar una mayor atención médica gratuita para tus hijas e hijos”.