Gallos Blancos cae ante Cruz Azul en duelo de pretemporada

El equipo de Gallos Blancos de Querétaro cayó con marcador de 3-1 ante Cruz Azul en juego amistoso en donde se disputaron dos tiempos de 40 minutos y otros dos de 35 minutos; así lo informó el conjunto queretano a través de sus redes sociales.

El equipo de la “Máquina Cementera” inició con el pie derecho en el partido, ya que fue quien puso el primer tanto del encuentro.

Posteriormente, Cruz Azul encontró los otros dos goles para llevarse el encuentro amistoso; fue el jugador Gerardo Gil quien anotó el único gol a favor del equipo dirigido por Mauro Gerk.

Con este partido, Club Querétaro concluyó sus juegos de pretemporada y ahora se concentrarán en su primer partido del Clausura 2024 de la Liga MX ante Toluca.

Por su parte, Cruz Azul se concentra para jugar su primer partido del torneo ante Pachuca en condición de local, aunque no ha dado a conocer en donde se disputará, ya que recientemente se ha dado a conocer que no podrán usar el Estadio Azteca; todo indica que usarán el Estadio de la Ciudad de los Deportes para jugar sus juegos como local, sin embargo, no lo han dado a conocer de forma oficial.