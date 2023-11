El 75% de usuarios afectados por explosión ya tienen agua: CEA

El 75% de los 33 mil usuarios que se quedaron sin suministro de agua, debido a que las bombas en seis pozos de agua quedaron inoperantes ante la explosión de la subestación eléctrica Juriquilla, ya recuperaron el servicio, lo que representa cerca de 24 mil personas, informó el titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

Asimismo, informó que, pese a que el servicio eléctrico ya ha sido parcialmente restablecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habrá “tandeo” energético en estos pozos, en especial en Santa Rosa Uno, Dos y San Miguelito. Se estima, explicó, que el servicio se restablecerá hasta el fin de semana.

“Ya tenemos cerca del 75% con agua, pero ese fue el daño colateral que tuvimos. El fin de semana, porque el agua no es como la luz. Con un switch llega la luz a todos lados, el agua no llega a todos lados. Primero vamos a tener que ir recuperando los niveles y las presiones en las líneas. Primero van las zonas bajas, luego las zonas altas. Entonces vamos a estar todo el fin de semana en recuperar los niveles y el servicio normal, siempre y cuando ya la CFE nos deje trabajar como Dios manda”, expresó.

Cabe recordar que esta explosión, que según la CFE se debió a un problema de vandalismo, ha sido cuestionado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien consideró que pudo tratarse de una falta de mantenimiento.

Pese a que la CFE ya informó que el suministro eléctrico está recuperado casi en su totalidad, el titular de la CEA informó que aun así se dará energía eléctrica parcial a estos pozos.

“Lo que me están reportando justo ahorita que venía en camino es el último reporte que tengo, que hay dos pozos que van a estar, digamos, que trabajando en ciertos puntos, en otros lados. Y me imagino que ellos van a estar también dando servicio en ciertos lados. Deben de tener algún tema ahí técnico. No sé bien. La CFE será la que tendrá que dar esa información”, explicó.