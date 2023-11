Cuestiona Kuri si explosión en subestación de la CFE fue por vandalismo

“Yo sólo vi una explosión y eso no me dice nada” que haya sido un acto vandálico el origen del siniestro que dejó sin energía eléctrica, y sin agua potable, a gran parte de la Zona Metropolitana de la ciudad, cuestionó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Al respecto, pidió, por un lado, que se dé mantenimiento al resto de las subestaciones eléctricas de la ciudad y solicitó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) levante las denuncias correspondientes para ir por quienes habrían vandalizado la subestación de Jurica.

“Ayer hubo una explosión que dejó sin luz a gran parte de la ciudad; es un tema de falta de mantenimiento. Si me dicen que hubo vandalismo, no lo sabemos, no ha habido una sola observación, lo único que vi, es que hubo una explosión. Si hubo vandalismo, que levanten la denuncia y vamos tras ellos”, sentenció.