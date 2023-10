Vivanco tendrá la oportunidad de defenderse, aunque pudo hacerlo ahora: Rectora

Martín Vivanco Vargas, director de la Facultad de Contaduría y Administración, podrá defenderse de la denuncia de plagio de su tesis de maestría, aunque pudo hacerlo desde este momento y antes de renunciar a su candidatura para llegar a la rectoría, aseguró la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

“Tendrá la oportunidad (de defenderse). Por alguna razón no lo hizo ahora, y él menciona que mostrará después sus argumentos. Estaremos respetando la postura y apoyando en lo posible”, expresó.

En ese sentido, recordó que la denuncia que se presentó ante la Comisión Electoral (CE) debió investigarse sí o sí por enmarcarse en el proceso de sucesión de la rectoría, negó que existiera intromisión de su parte y dijo respetar la decisión de Vivanco de renunciar “por congruencia”.

“Lamentablemente se recibió la denuncia que tuvo que se trabajada por la CE, no había forma de no hacerlo porque estaba relacionada con el proceso. El doctor Martín renuncia a su registro atendiendo a una situación de congruencias”, explicó.

Por otro lado, consideró que deben ponerse primero los intereses institucionales por encima de los personales y recordó que las acusaciones de Carlos Olguín, de tratar de evitar la investigación de plagio como integrante de la CE, se deberían justamente a que tenía intereses personales.

Cabe recordar que se acusó a Olguín, también consejero universitario por la FCyA, de sabotear la investigación como parte de un intento de actores gubernamentales por intervenir en el proceso interno. En ese sentido, García Gasca volvió a deslindar al gobernador, Mauricio Kuri González, asegurando que se trató de universitarios con intereses particulares.

“La primera mitad del proceso electoral se vivió con una situación muy tensa, propiciada por un integrante de la CE que es parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo dijimos en su momento, se habló de la situación. En ningún momento me refería a una intromisión directa del gobernador, él siempre se comprometió a no intervenir y me parece mucho que desde esa trinchera fue así”, precisó la rectora.