Martín Vivanco se baja de la candidatura a rector y acusa directamente a la Administración Central

Acusando directamente sabotaje a su campaña por parte de la administración encabezada por Teresa García Gasca, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Martín Vivanco Vargas, declinó de continuar en su candidatura a la rectoría tras la acusaciones de plagio en el 80% de su tesis de maestría.

“Por congruencia, y como ustedes me conocen que soy ético y profesional, he decidido que un candidato a rector, por ningún motivo, puede tener una mancha. Por ese motivo, en este momento, frente a la comunidad que me respalda y a la que me debo, voy a pedir separarme de la candidatura a rectoría”, expresó visiblemente afectado frente a estudiantes de la facultad de encabeza.

Cabe recordar que la Comisión Electoral definió anoche que sí existe una homología del 80% que debe investigarse, sin embargo, la comisión que analizaría el plagio está integrada por profesores que en este momento también contienden para la rectoría, por lo que se estableció que la comisión se reuniría a analizar la tesis de Vivanco Vargas hasta después de la votaciones.

Asimismo, la rectora denunció injerencia del gobierno, pues un integrante de la Comisión Electoral habría saboteado activamente las investigaciones por tratarse, por un lado, de consejero universitario por la misma facultad, así como de un trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ).

Martín Vivanco Vargas, que ya anoche acusó injerencia de la administración central junto con Guadalupe Lelo de Larrea, directora de la Facultad de Medicina, aseguró esta noche que presentará las pruebas necesarias para limpiar su imagen, argumentado que la tesis de la Universidad de Guanajuato con la que hay homología se publicó después de que iniciara su proceso de titulación. Además, anunció que continuará con acciones de combate a la corrupción.

“Tengo la conciencia tranquila y la frente muy en alto respecto a esta cuestión. Estoy molesto, y más que ustedes, porque no puede ser que doy clases de respeto a la ley, todos debemos respetarla. No puede ser que una autoridad universitaria haya mandado a redes sociales eso sin darle cause legal, no se merece ser universitario. Desde donde esté, haremos una vacuna para evitar la corrupción en la UAQ”, señaló.

Agradeciendo las muestras de cariño de la comunidad de su facultad, defendió su trayectoria académica y agradeció a los directores que lo apoyaron en un inicio, calificando de “bajeza” la denuncia que primero fue publicada en redes sociales, pero que después fue formalizada ante las autoridades correspondientes.

“Tengo 35 años en esta universidad, cinco en la carrera de Contaduría y tres en la Prepa Sur. Se me acusó infundadamente, lo peor es que fue en redes sociales, no se fue a una instancia como debe de ser. Fue una bajeza, un golpe bajo que me le hicieron a un servidor. Voy a presentar las pruebas necesarias para limpiar mi imagen y la de la Universidad”, concluyó.