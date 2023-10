Vivanco pide renuncia; señalamientos no los puede comprobar: Tere García

Al terminar la sesión de Consejo Universitario para definir la segunda vuelta electoral por la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el director y excandidato, Martín Vivanco, pidió a la titular de la UAQ su renuncia señalándola de estar involucrada en la acusación de presunto plagio en su contra.

El actual director de la Facultad de Contaduría y Administración recordó que él mismo, por “congruencia”, renunció a su candidatura para evitar “manchar” el nombre de la Universidad, por lo que pidió que, de la misma forma, García Gasca dejase su cargo, a dos meses de terminar su segundo periodo, por “haber dejado un legado digno del olvido”.

“Luego de esta resolución y en un acto de congruencia, esperaría la misma actitud de nuestra rectora, como yo me separé, que se pudiera separar de su cargo, de quien ha violentado y sin parar todas las normas, de quien nos ha dividido, de quien nos ha aislado, de quien nos ha dejado un legado digno del olvido y una época oscura en nuestra universidad”, señaló Vivanco Vargas.

Por su parte, ante esta mención, la rectora García Gasca rechazó estas acusaciones y aseguró que Vivanco hizo señalamientos que no puede comprobar, siendo interrumpida durante su mensaje por el mismo Vivanco.

“El doctor hace una serie de señalamientos que no puede comprobar, o de los que se hablan no se llevaron a cabo como él lo dice. Martín, yo, ante este pleno te lo digo, vamos a aclarar las cosas para que esto quede bien claro, no es mi intención… de ninguna manera… permíteme terminar…”, expresó la rectora cuando fue interrumpida por Vivanco.

“Discúlpeme que la interrumpa, usted en redes sociales y en conferencia de prensa, dijo y aceptó que mandó a redes sociales mi expediente”, aseguró Vivanco, esto pese que durante la rueda de prensa convocada, explicó García Gasca, únicamente se expuso la denuncia formal ante la Comisión Electoral y se pidió que se investigara.

“Ahí está la grabación, jamás dije eso y esa no fue la intención de esa conferencia. A mí también se me señaló de plagio y quién preguntó de los periodistas que estaban ahí, yo no quise entrar en el asunto, sólo dije que es un tema que debería tratar la CE”, sentenció la rectora.