Rechaza Lupita Murguía pronunciarse sobre desalojo de madres buscadoras en la FGE

No es posible pronunciarse sobre el operativo de la Fiscalía General del estado en el que se desalojó a madres buscadoras de personas desaparecidas, explicó la secretaria general de Gobierno, Lupita Murguía, pues no corresponde a las competencias de la dependencia que encabeza.

“No tengo elementos para hacerlo (para expresarse sobre el operativo). Son actos que no son propios (de Segob) y sobre los cuales no puedo pronunciarme. El operativo que llevó a cabo la FGE, fue llevado a cabo por ellos”, expresó la funcionaria.

En ese sentido, informó que personal de su dependencia, específicamente de la Comisión Local de Búsqueda, sí se encontraba con las madres buscadoras la noche del lunes, pero rechazó pronunciarse sobre si le entregaron algún informe pues el hecho “corresponde” a las facultades propias de la Fiscalía General del estado.

“Hay disposición por parte de gobierno del estado y lo hubo. El lunes mismo, en los hechos en que se refieren, estaban en compañía de los familiares elementos de la Comisión Local de Búsqueda ahí. La información sobre el hecho no le corresponde. No me corresponde hablar de actos que no me corresponden”, informó.

Sobre los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se expresó preocupación sobre la disolución de una manifestación por su repercusiones con la libertad de expresión y pugnaron por el diálogo y la colaboración con las familias de los desaparecidos, Lupita Murguía expresó que se atenderá.

“En el gobierno de Querétaro hemos respetado los llamados de los organismos de derechos humanos y este es un llamado muy importante que hace la ONU, como lo hace DDHQ y se atienden”.

Finalmente, expresó su solidaridad con las madres buscadoras y agregó que, por instrucciones del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, serán la subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda las que mantiene acercamiento con las madres buscadoras.

“Como ser humano, madre y mujer, expreso mi solidaridad total con la causa de las madres buscadoras. El esfuerzo que hacen por identificar el paradero de sus hijos es una causa legítima y un derecho humano. Desde que supimos que venían, el gobernador nos instruyó que la atención fuera desde la subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda”, concluyó.