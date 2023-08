Desalojan plantón de madres buscadoras frente a la Fiscalía

Un plantón de alrededor de 20 madres buscadoras de personas desaparecidas fue desalojado por un grupo de al menos 100 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), esto durante la noche del lunes mientras acampaban frente a las instalaciones, realizando un bloqueo de la vialidad y de los accesos en auto en protesta porque no se les permite entrar a los penales y al Servicio Médico Forense a realizar la búsqueda de sus desaparecidos.

Madres (la mayor parte), algunos padres de la tercera edad y niños y adolescentes, todos familiares de personas que desaparecieron en algún rincón del país, hacen un recorrido por los estados de la República en el marco de esta búsqueda; según explicaron, pese a haber mandado oficios desde hace tres meses para acceder a los penales y al Semefo, ni siquiera fueron contestados.

“Estamos aquí muertas en vida. Nos arrebataron a nuestros hijos. Muchas de nosotras morimos en la lucha; unas por enfermedades que se derivan del dolor; y otras asesinadas mientras se realizaba la búsqueda. Uno puede entender lo que es ser huérfano, viudo; pero perder a un hijo no tiene palabras. Lo único que pedimos es diálogo y que nos acompañen para comparar listas y fotografías y verificar si está alguno de nuestros desaparecidos”, expresó una madre durante el plantón.

Para Yadira González, una de las activistas queretanas, a la “inexplicable” actitud de ignorar sus peticiones se suman “estas prácticas miserables y crueles”, y negaron que las puertas estuvieran cerradas para las salidas y accesos peatonales, únicamente en automóvil. Además, agregan que, de siete estados de la República ya recorridos, este es el primero en el que se les niega entrar a las instalaciones antes mencionadas, y el primero en el que se les disuelve una manifestación por funcionarios del gobierno.

La manifestación escaló en la noche debido a que las autoridades que resguardaban los accesos se retiraron, por lo que el paso de camiones frente a la calle bloquead frente a la FGE fue frecuente. Para evitarlo, las madres utilizaron ramas de árboles podados para construir una barrera frente al puente vehicular cercano, cuando más de 100 elementos de la FGE lo retiraron, así como a su campamento, empujando a las madres, y liberando los accesos a las oficinas del organismo autónomo.

“¿Por qué no darnos acceso si lo único que pedimos es atención? Pedimos acceder a los álbumes fotográficos de personas no identificadas (en el Semefo). Buscamos a nuestra gente desaparecida, y no puede ser que, a estas madres, aparte de cargar con el dolor, las ultrajen de esta manera. Vienen los camiones que no tienen la culpa, pero eso también nos pone en riesgo, porque a nadie en el estado, aparte del gobierno (estatal), les está interesando”, lamentó.

Cabe resaltar que 12 horas antes, al inicio de la manifestación, había personal de la Guardia Nacional; de las comisiones estatal y nacional de Búsqueda de personas desaparecidas; de policía municipal y estatal; sin embrago, para las 9 de la noche la manifestación se quedó sin el resguardo de ninguna autoridad fuera de los elementos de la FGE que se encontraban dentro y fuera de las instalaciones.

En un comunicado, el organismo explicó que personal de la FGE salió de las instalaciones que desde las 8 de la mañana se encontraba laborando, así como usuarios quienes no habían consumido alimentos debido al bloqueo; además, se permitió el ingreso de una camioneta del Servicio Médico Forense que llevaba más de 8 horas con el cuerpo en su interior y que se le había negado el acceso.