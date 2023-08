AMLO y Xóchitl Gálvez se enfrentan tras dichos sobre habitantes del sur del país

Se están sacando de contexto los dichos que expresé ayer sobre la cultura laboral de los habitantes del Sur del país, consideró la aspirante presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, esto después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibiera el video de las declaraciones en su conferencia de prensa matutina, esto en el marco de una serie de enfrentamientos entre ambas figuras políticas.

Para López Obrador, fue ofensivo que la senadora expresara, durante el foro del Frente Amplio en Monterrey realizado ayer, que “hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar una política similar a la del Norte. Cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije que iban a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no son su cultura”.

“No se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado (…)”, consideró el mandatario.

En redes sociales, por su parte, la senadora se defendió y explicó que no buscaba ofender, sino mostrar que no se pueden aplicar las mismas políticas laborales en todo el país, y destacó los proyectos de ecoturismo que sí habrían sido exitosos durante su gestión como titular del Instituto de Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox.

“No traten de sacar de contexto lo que dije sobre el desarrollo regional, sostenible y con identidad. No es mismo lo que funciona en el Norte, en el Centro o en el Sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas en una fábrica”, expresó en un mensaje en redes sociales.

Cabe señalar que estas declaraciones se dan en el marco de una serie de enfrentamientos en los que el Instituto Nacional Electoral (INE) definió que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género en distintas ocasiones en contra de Gálvez, situación que el presidente ha rechazado y ha acusado a las autoridades electorales de querer censurarlo.