AMLO acusa censura y rechaza haber ejercido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

Por haber minimizado su papel como mujer, así como por considerar que sus aspiraciones políticas “no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres”, el presidente de la República habría incurrido en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, así lo consideró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta situación, sin embargo, fue rechazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana acusó de censura y, en contra de la sentencia que le mandató a evitar pronunciarse contra la senadora, de nuevo arremetió contra ella argumentado que se trata de “política”, y reafirmando que se trataría de una candidatura apoyada por lo que ha calificado como “oligarquía”.

“¿Cuál es la violencia? ¿Qué no es cierto que es la candidata de Claudio? Él fue quien hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador. Claudio X. González, hijo, con los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política”, sentenció esta mañana.

De visita por Querétaro, la senadora Gálvez calificó al presidente de “machito” y aseguró que el mandatario no puede reconocer que existen mujeres que llegaron a posiciones como la de ella por mérito propio y recordó que el Instituto Nacional Electoral ya debe emitir medidas cautelares para evitar que siga pronunciándose contra ella, pues consideró que lo que busca es evitar que logre la candidatura presidencial del Frente Amplio.

“Es un machito. Él no se da cuenta que al aseverar que a mí me puso un hombre aquí, está violando mis derechos como mujer y no reconoce que hay mujeres capaces y talentosas que llegamos a estos lugares por mérito propio. Me parece terrible que el machito de Palacio Nacional no reconozca que hubo violencia política de género. El presidente no quiere que yo llegue y ejerce violencia política”, sentenció.

Según la sentencia, el presidente debe abstenerse de emitir comentarios contra la senadora, se ordenó bajar de internet las conferencias mañaneras en las que la mencionó y lo conminó a mantener un perfil de respeto a las mujeres y su actuar.

“Se ordena al presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos de las mujeres”, dice el anteproyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso.