Infraestructura pluvial, movilidad y educación, ejes de debate entre candidatos a alcaldía de Querétaro

En el debate destacó la confrontación entre los candidatos del PAN y QI, Luis Bernardo Nava Guerrero, y Morena, Arturo Maximiliano García Pérez

Infraestructura pluvial, movilidad y educación fueron los temas abordados entre las candidaturas a la presidencia municipal de Querétaro durante el diálogo organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en el cual destacó la confrontación entre los candidatos del PAN y QI, Luis Bernardo Nava Guerrero, y Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.

En un primer ejercicio se abordó el tema de sustentabilidad y desarrollo humano, específicamente sobre infraestructura hidráulica y movilidad, destacando las propuestas de contar con un sistema de alerta temprana para prevenir fenómenos hidrómetro lógicos, diagnósticos realizados por especialistas como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), captación de agua potable, desazolve de drenes, construcción de plantas de tratamiento, así como una planeación metropolitana y la municipalización del agua.

Al respecto, Waltter López, candidato del Partido del Trabajo, destacó que un tema importante es combatir la corrupción y contar con voluntad política para atender las problemáticas ciudadanas. “En mi administración yo no tengo cola que me pisen, no van a ver en los medios de comunicación maletas llenándose de dinero por gente de Querétaro, les voy a ahorrar ese bochorno a las y los queretanos, yo traigo las manos limpias”, afirmó.

Sobre este tema, y en el ejercicio de réplica, el candidato de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, apuntó que la Conagua realizó un señalamiento sobre el descuido en el dren de Menchaca, el cual ocasionó afectaciones hace algunas semanas. “No podemos seguir pasivos, no podemos seguir sin hacer nada, muchas inundaciones debieron haber sido prevenidas con trabajo y acciones de gobierno, es cuestión de vida para los queretanos, de proteger su patrimonio“, precisó.

Sobre a las inundaciones, el panista Luis Bernardo Nava Guerrero recordó que en la actual administración ya se cuenta con un seguro que protege contra inundaciones, además de destacar que como edil defendió las áreas naturales protegidas; al respecto, Carlos Alberto Rentería Rivera, de Redes Sociales Progresistas, reviró que dicho seguro debe ser para todos y no solo para quienes pagan sus impuestos a tiempo, y añadió que de ganar se daría cabal cumplimiento a la ley de responsabilidades administrativas en caso de que alguna vivienda se inunde para que el municipio se haga responsable de este tema.

En cuanto al tema de movilidad, el candidato del PT detalló que apostará por la conectividad, la ampliación de banquetas y el impulso de un sistema de transporte; además, cuestionó al panista Luis Bernardo Nava el incumplimiento de la “agenda ciudadana incluyente 2018”, específicamente el no contar con camiones especializados para personas con discapacidad. “Eso nunca se llevó a cabo, no cumpliste esa agenda, no nos diste la cara, cómo te vamos a creer”, señaló.

El candidato del PES, Carlos Maya Jiménez criticó que se preocupen del tema cuando “nadie ha andado en camión”; Jaime García Alcocer, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reestructuración de los semáforos para evitar congestionamiento vial y contar con transporte público especializado.

Nava Guerrero destacó que la mejor obra de infraestructura vial realizada en la capital fue el Viaducto poniente con el que se redujo significativamente el tiempo de taslado en la zona norte, y se comprometió a generar una conexión de vialidades y una cultura de respeto al peatón y ciclista.

El morenista Maximiliano García detalló que su plan de obra contempla la construcción de 250 kilómetros de banquetas, cierre de circuitos de ciclovías, revisión de “la pifia” de Pie de la Cuesta y una reestructura en la semaforización de la capital. Además, aprovechó para señalar que Nava Guerrero incumplió en sus promesas de 2018 de tener la mitad de tráfico en la capital y duplicar el transporte escolar gratuito.

De igual manera, María Alemán Muñoz Castillo, candidata del PRI, criticó la supuesta compra de bots por parte del candidato panista para engrandecer su imagen.

En el ejercicio de contra réplica, Nava Guerrero cuestionó a García Pérez sobre su paso por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), así como por el accidente del metro en la Ciudad de México, y al PRI por la cancelación del tren México-Querétaro, a lo que el candidato de Morena respondió que como edil con licencia dejó un problema en Pie de la Cuesta.

“El PRI canceló un tren de México a Querétaro por su corrupción esa es la movilidad del PRI, a Morena se le caen los puentes, se le cae el metro en la Ciudad de México, ¿tú les puedes creer? Nadie les puede creer. Arturo no hizo nada en el IMPLAN y ahora viene a sugerir planeación de largo plazo, que, por cierto Jaime, ya tenemos una de 30 años. Nosotros cumplimos“, señaló Nava Guerrero.

“Luis, México está a cierta distancia de Querétaro, está a 300 kilómetros de donde sucedió el problema del metro, los queretanos no viven en México, vivimos aquí, y aquí tenemos un problema que tú dejaste en Pie de la Cuesta, de lo del IMPLAN luego platicamos“, reviró Maximiliano García.

En el segmento de educación, cuestionados sobre cómo garantizar un retorno seguro a clases, las y los candidatos destacaron el trabajo en conjunto con el gobierno estatal para rehabilitar todas las escuelas de la capital y dotarlas de las herramientas necesarias para sanitizar las instalaciones académicas, además de apostar al transporte escolar gratuito en beneficio de la ciudadanía y dotar de internet a las comunidades más alejadas, así como brindar becas a las y los estudiantes.

María Alemán Muñoz Castillo, candidata del PRI, se comprometió a ofrecer clases de regularización a estudiantes de primaria y seguridad, apoyo para uniformes y útiles escolares a través de vales, así como impulsar un decálogo para el aprovechamiento de recursos y brindar descuentos en el impuesto predial a quien lo aplique.

Carlos Maya, candidato del PES, prometió trabajar en conjunto con el estado y la secretaría de salud para tener un regreso a clases con grupos reducidos, tomando todas las medidas de sanitización desde la salida de casa; Carlos Alberto Rentería Rivera, candidato de RSP, comprometió apoyo económico a la UAQ para continuar con el desarrollo de la vacuna para ser aplicada en niñas, niños y jóvenes; mientras que Teresita Calzada Rovirosa, candidata de Movimiento Ciudadano, propuso la creación de un fondo económico para dar apoyos a quienes perdieron su empleo o a una persona cercana a causa de COVID-19 para continuar con sus estudios académicos.

En este último segmento, tanto Jesús Llamas Contreras, candidato de Fuerza por México, como Arturo Maximiliano García, candidato de Morena, cuestionaron que se realizaran preguntas a modo “cuando el candidato oficial se las sabe las respuestas de todo, todo” y por tratarse de un tema que no es facultad del municipio.

Durante el ejercicio, el moderador del diálogo y coordinador de comunicación social del IEEQ, Héctor Maqueo, hizo un llamado a las candidaturas a evitar mostrar lemas de campañas o logos del partido que representan, esto luego de que en una intervención de morenista Arturo Maximiliano se alcanzara a ver la leyenda “¡Estoy listo!” en su atril.

Este ejercicio y su formato fue aprobado por la comisión de eeducación cívica y participación del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), mientras que las preguntas fueron elaboradas en conjunto con la Junta Consultiva Universitaria.