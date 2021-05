Descarta candidata de Morena a la alcaldía de Cadereyta ser una “juanita”

Marlén Ocampo Rojo destacó que cuenta con la preparación para contender por el cargo,

Mi postulación como candidata fue decisión del partido y no de una sola persona, afirmó Marlén Ocampo Rojo, candidata a presidenta municipal de Cadereyta de Montes, quien aseguró que desde siempre ha apoyado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, destacó que cuenta con la preparación para contender por el cargo, por lo que desestimó que su candidatura se trate de un cambio conocido como “juanita”.

Lo anterior, luego de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), ordenara el cambio en esta candidatura para cumplir con el principio de paridad de género tras la negativa a Morena de algunos de sus registros en Ayuntamientos de Querétaro.

“Se dio lo que tocaba en este caso, por cambio de equidad de género, tocaba mujer. Entre todos, todo el equipo de Morena decidió, en este caso, que sería la portavoz de mujeres y hombres para llevar la bandera de Morena, fue una decisión que tomaron todos en general, no fue una decisión de una sola persona que me pusiera”, enfatizó.

Ocampo Rojo destacó que ella concluirá la campaña pese a la impugnación que hay en la Sala Regional de Monterrey, y pidió a los habitantes de la demarcación la oportunidad para generar un cambio y transformar a Cadereyta de Montes. Además, afirmó que no hubo discrepancias tras su postulación, esto debido a que en Morena todos tienen los mismos ideales.

“Esto va a ser para beneficio de todos, ya no queremos que siempre sigan siendo unos cuantos los beneficiados. Siempre he dicho, hay talento, la capacidad, las ganas de salir adelante, pero desgraciadamente no hay el apoyo, pero este proyecto de Morena es diferente, es un proyecto de oportunidades para todos”, puntualizó.