Critica Paloma Arce a candidatos que basan campaña en promesas

La candidata los criticó bajo la premisa de que “prometer no empobrece”

“El prometer no empobrece, pero parece ser el lema de campaña de varios políticos que fueron puestos por dedazo o bien para continuar viviendo del erario público“, así se expresó Paloma Arce Islas candidata al lV Distrito Federal por Morena.

De acuerdo con la candidata la gente ya no se deja engañar por quienes sólo se presentan cada tres años o seis años, muchos incluso cambiando de camisetas cada contienda electoral donde prometen cosas que “de ganar” estarían fuera de sus atribuciones y eso es engañar a las y los ciudadanos.

El gran problema con esos candidatos por imposición que no trabajan y sólo están por favoritismos, compadrazgo o compromisos dentro de una candidatura es que si el voto les favorece no conocen las verdaderas necesidades de quienes habitan en la demarcación, votan en contra de iniciativas que podrían apoyar, pero como son de la oposición lo he han abajo a pesar de que con la aprobación podrían beneficiar a los habitantes.

Por ello la candidata pidió razonar el voto, valorar el trabajo de quienes salen a la calle a conocer las problemáticas y trabajar con conocimiento de causa y no sólo de ocurrencias.