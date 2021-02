Cuestiona AMLO durante “mañanera” expresiones de feministas

De acuerdo con el mandatario, hasta hace cinco días no tenía idea de lo que era el pacto patriarcal, al que calificó como una expresión “importada”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, en su conferencia matutina correspondiente al jueves 25 de febrero, a las feministas que le han pedido “romper el pacto patriarcal” y desvincularse de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero acusado de violación.

De acuerdo con el mandatario, hasta hace cinco días no tenía idea de lo que era el pacto patriarcal, al que calificó como una expresión “importada” que poco abona a la realidad nacional.

“Ahora con la ‘simulación’ sobre el feminismo comienzo a escuchar ‘rompe el pacto’. No miento. Me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo luego de que le pregunté. Rompe el pacto patriarcal, ósea, deja de estar apoyando a los hombres (…) ¿Saben qué sucede? Que son expresiones importadas, copias ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso, si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”.

En el mismo tenor, el mandatario expresó que él ya está rompiendo los pactos que, a su juicio, verdaderamente hacen daño al país, como lo es el Pacto por México y el pacto de silencio tras la situación en Ayotzinapa.

Cabe destacar que estas afirmaciones de López Obrador han desatado la indignación de organizaciones feministas, para quienes solo se trata de muestras sobre el poco valor que la administración federal da a las preocupaciones de las mujeres.