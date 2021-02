Mujeres piden a AMLO romper pacto patriarcal y deslindarse de Salgado Macedonio

Ni el presidente ni los principales cargos de Morena han mostrado interés en limitar las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio, quien, pese a contar con acusaciones de violación, desea ser gobernador de Guerrero

Tras señalamientos por parte de líderes de Morena de que Félix Salgado Macedonio, el expresidente municipal de Acapulco señalado por dos presuntos casos de violación, seguirá en la contienda por la gubernatura de Guerrero, colectivas feministas y mujeres con presencia en redes sociales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador romper el “pacto patriarcal” y marcar distancia del político guerrerense.

De acuerdo con líderes nacionales de Morena, como el presidente nacional del partido, Dante Delgado, no hay motivo para separar a Macedonio de la contienda mientras no se le declare culpable.

No obstante, escritoras, activistas e intelectuales mexicanas han cuestionado estas decisiones. Tal es el caso de la escritora Alma Delia Murillo, quien desde su cuenta personal de Twitter, ha llamado a Andrés Manuel López Obrador a demostrar que “es diferente” y que tiene interés de gobernar con perspectiva de género.

Al llamado de Murillo se han sumado cientos de miles de mujeres que desde el hashtag #QueAMLORompaElPactoPatriarcal han invitado al presidente y a otros líderes morenistas a mostrar sensibilidad hacia las mujeres evitando que un presunto violador acceda a una gubernatura.

A pesar del éxito de la campaña, no todas las feministas se han sumado a la misma. Algunas mujeres consideran que el presidente de la República no colaborará dado que resulta absurdo “pedirle al patriarca que rompa el pacto patriarcal“. Otras, como la escritora Tania Tagle, han señalado que el Estado es patriarcal intrínsecamente, por lo que no tiene sentido pedir su “despatriarcalización desde adentro“.

En el mismo sentido, Tagle apuntó que de hecho, los políticos abusadores sexuales son la regla y no la excepción, además de que ya han habido decenas de gobernadores violadores, como lo ilustraría el ejemplo del recientemente detenido exgobernador de Puebla Mario Marín.

Al propio presidente se ha sumado a las principales voces dentro de su partido al insinuar que las acusaciones contra Salgado Macedonio podrían “ser fabricadas” o bien que no hay motivo para separarlo de la contienda mientras no haya una acusación formal.