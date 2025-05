Entrevista a Carlos Alcaraz: La Secretaría de Gobierno no se despacha desde el escritorio

Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez ha aprendido a vivir su presente con intensidad, sin distracciones y con la certeza de que el servicio público, cuando se ejerce con compromiso, no permite planes alternativos. Desde su nombramiento como secretario de Gobierno del estado de Querétaro, ha enfrentado retos complejos, críticas iniciales y momentos de alta tensión política, pero también ha encontrado en este encargo el mayor honor de su vida.

La función del secretario de Gobierno, según explicó Alcaraz, no solo implica representar legalmente al gobernador, sino ser un operador clave de la política interna, un gestor del diálogo entre poderes, organizaciones y municipios.

“La Secretaría de Gobierno ayuda al titular del Ejecutivo a cumplir con la normatividad, pero también es un instrumento transversal para implementar su política pública”, señaló.

Su llegada al cargo fue designación directa del gobernador Mauricio Kuri González, con quien comparte una visión de cercanía y sensibilidad hacia la ciudadanía. Aunque su nombramiento fue recibido con escepticismo y críticas en algunos sectores, Alcaraz no lo tomó como algo personal y demostró que es más que capaz de llevar el cargo.

“Toda expectativa genera discusión. Muchas de esas críticas me ayudaron a reflexionar y a trazar un camino más sólido”, comentó.

Carlos Alcaraz tiene claro que su cargo no le garantiza permanencia. Cada día, dijo, puede ser el último por eso trabaja con la convicción de dar resultados y estar en el terreno, no solo en el escritorio. “Esta oficina merece toda la atención y concentración”, afirmó. Bajo su gestión, la Secretaría ha buscado estar presente en los 18 municipios y en zonas históricamente olvidadas. “Hemos atendido conflictos que llevaban décadas sin resolverse. La presencia importa”, aseguró.

Uno de los momentos más difíciles de su gestión fue la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, un episodio que Alcaraz describe como lleno de “mala entraña” y “bajezas”. Fue un evento que, afirma, vulneró no solo al gobernador, sino también a la entonces presidenta electa y a la institucionalidad del Estado. “Fue un aprendizaje que no voy a olvidar y que no debe repetirse”, sentencia.

¿Y después de la Secretaría?

En un contexto donde los reflectores políticos suelen estar puestos en quienes ocupan cargos estratégicos, Alcaraz prefiere no especular sobre una posible candidatura. “Si piensas en una opción B, no estás entregando todo. Este trabajo no permite distracciones”, declaró tajante. Su compromiso es con el presente, con el gobernador y con los ciudadanos. “Cada día que llego a esta oficina es como si fuera el último”, reflexionó.

Más allá del funcionario

Fuera del traje institucional, Carlos Alcaraz es un hombre que valora los momentos sencillos con su familia y amigos. A veces es fácil dejar no concebir a los servidores públicos como humanos, que al igual que todos tiene sus pasatiempos, gustos e intereses. Para Carlos Alcaraz, los deportes como el boxeo y el fútbol americano, así como el cine, son algunas de sus mayores pasiones. En entrevista nos comentó que su película favorita es Invencible, de Mark Wahlberg. Además, contó que el boxeo le ha dado algunos de sus más grandes referentes. Tiene una profunda admiración por Muhammad Ali, Salvador Sánchez y Julio César Chávez, y encuentra en este deporte una metáfora de la vida pública: “Si te preparaste, lo demuestras. Si caes, te levantas”.

Para Alcaraz, servir es una convicción de vida. No contempla alternativas porque, como en las películas de Batman que tanto admira, “a veces hay que saltar sin cuerda”. Hoy, su objetivo es claro: entregar todo por Querétaro, un día a la vez.