Entre el servicio público y la política: el camino de Marco del Prete

Con más de dos décadas de experiencia, tanto en la iniciativa privada como en el servicio público, Marco Antonio Del Prete Tercero, actual secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, ha construido una carrera cimentada en una vocación clara: servir con profesionalismo y conciencia.

“Mi relación con el servicio viene desde casa”, pues su padre se dedicó a la hotelería, y fue ahí donde comprendió el valor de atender al otro con respeto y calidez. Esa noción de servicio la trasladó primero a su trayectoria en la industria turística y, más adelante, a partir de 2003, a una vida dedicada al sector público, , compartió en entrevista para Códice Informativo.

Hoy, tras casi 10 años al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Del Prete reflexiona sobre el reto que implica equilibrar crecimiento económico y cuidado ambiental:

“No podemos hipotecar el medio ambiente para crecer, pero tampoco podemos detener el desarrollo. La clave está en hacerlo de manera consciente y ordenada”.

Su gestión se ha enfocado en lograr esa simbiosis: generar empleos y atraer inversiones sin descuidar el impacto ambiental. Por ello, han impulsado políticas de economía circular, proyectos de compensación de emisiones y estrategias para mantener la competitividad de Querétaro en industrias clave como la automotriz, tecnológica y aeroespacial.

Más allá del cargo público, Marco Del Prete también es un ciudadano, con un gran interés por el cine documental y los deportes, en donde ha encontrado un espacio para el equilibrio. Apasionado del triatlón, ha completado maratones, medios Ironman e incluso un Ironman completo.

“El deporte me ayuda a estar bien conmigo mismo. Si estoy bien, puedo ser mejor servidor público, mejor compañero, mejor padre, mejor persona”.

¿En la carrera por Querétaro?

Sobre sus aspiraciones políticas, no evade el tema: “Sería mentiroso si dijera que no me gustaría ser gobernador. A cualquier servidor público que ama su estado le encantaría ocupar la máxima distinción de servicio”. Sin embargo, insiste en que ya llegará el momento de definiciones y campañas, pero hoy su compromiso es su cargo.

Del Prete evita compararse con sus colegas y amigos que también suenan como posibles contendientes a la gubernatura. Prefiere que sea la ciudadanía quien evalúe. “Luis, Chepe, Agus, Félix… todos son amigos míos desde hace muchos años. No puedo compararme con ellos. Yo hablo por mí y por mi trabajo”, el cual se ha distinguido por un arduo esfuerzo en beneficio del estado.

La lealtad a su equipo y al estado se mantiene firme, incluso si no es el elegido. “El destino es Querétaro. Tenemos que seguir generando condiciones para que sea distinguido y siga siendo un referente nacional. Sea cual sea la trinchera en la que estemos, hay que aportar.”

Con los pies en la tierra, la mente en el trabajo y el corazón en Querétaro, Marco Del Prete traza su camino con la serenidad de quien sabe que el verdadero liderazgo nace del servicio.