Última llamada para meterse al play in o a la liguilla de forma directa

El día de hoy comenzará a disputarse la última jornada del Clausura 2025 de la Liga MX y algunos equipos todavía se encuentran con posibilidades de pelear un boleto a la liguilla por medio del play in, mientras que otros mantienen sus posibilidades de llegar a la liguilla de forma directa.

Guadalajara y Pumas en disputa por el último pase de play in

Antes de que comenzara la jornada 16 de futbol mexicano, Mazatlán, Gallos Blancos Chivas, Atlas y Pumas mantenían posibilidades matemáticas para ocupar el último del play in, sin embargo, una vez que se disputó esta jornada, únicamente Chivas y Pumas mantienen las posibilidades de ocupar esta plaza.

Actualmente, Pumas se encuentra en el último lugar del play in, por lo que clasificar a esta fase del Clausura 2025 depende totalmente de ellos; en caso de obtener la victoria ante Tigres, los de la Universidad Nacional Autónoma de México asegurarán su lugar en el play in, en caso de empatar, debe de esperar que no gane Chivas su respectivo partido; si los ‘felinos’ llegan a perder tienen que esperar a que Guadalajara pierda su compromiso.

Por otro lado, Chivas enfrenta a Atlas en el clásico tapatío; el ‘Rebaño Sagrado’ tiene que esperar una derrota de Pumas y ganar su partido para ‘colarse’ al play in.

Tigres, León, Pachuca y Necaxa en disputa por posicionarse en zona de liguilla

Estos 4 equipos definirán este fin de semana si disputarán el Play In del Futbol Mexicano o si clasificarán de forma directa a la liguilla, en donde se pelea por el título.

Tigres mantiene más posibilidades de entrar de forma directa a la liguilla, pues el equipo del norte tiene 30 unidades con 9 goles de diferencia; actualmente se encuentra en la posición 4 del torneo, por lo que un empate ante Pumas podría darle el pase a la máxima fiesta del futbol mexicano y una victoria aseguraría su lugar en este mismo.

León y Pachuca también se mantienen en zona de liguilla, con 30 y 28 puntos respectivamente; León con ganar su partido ante Rayados asegura su lugar en la liguilla mientras que Pachuca, a pesar de que gane su partido ante Atlético San Luis podría ser enviado al plan in debido a la diferencia de goles, por lo que ganar con una gran diferencia de anotaciones aumentará sus posibilidades de clasificar de forma directa a la fiesta grande.

En tanto, Necaxa se encuentra fuera de la zona de liguilla y con un sitio asegurado en el play in, sin embargo, depende de que algunos de los equipos mencionados cometa un error para que clasifique de forma directa a la liguilla; para lo anterior, es necesario que los de Aguascalientes obtengan la victoria, de preferencia con una mayor cantidad de goles de diferencia, ante Puebla.

Cabe mencionar que los únicos equipos que tienen su lugar asegurado en la liguilla son América, Toluca y Cruz Azul, quienes definirán únicamente su posición en la tabla.