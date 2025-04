UAQ lanza guía de lenguaje incluyente para promover espacios seguros y respetuosos

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó de manera oficial su Guía de Lenguaje Incluyente, no sexista y no discriminatorio, un documento que busca fomentar la visibilización de mujeres, personas no binarias y otros grupos históricamente excluidos del lenguaje cotidiano. Con esta herramienta, la universidad reafirma su compromiso con los derechos humanos, la equidad y la generación de espacios libres de violencia y discriminación.

Para la rectora Silvia Anaya Llano, las generaciones mayores deben reeducarse para aprender cómo nombrar a todas las personas, por lo que la ‘Guía de Lenguaje Incluyente, no sexista y no discriminatorio’ es una herramienta con la que la UAQ se compromete a la adopción social de este lenguaje.

El documento, disponible en formato digital, fue diseñado para no ser un simple manual de correcciones, sino una propuesta integral. Tanya Almada Ugalde, académica de la UAQ y una de las voces clave en el desarrollo del proyecto, explicó que la guía parte de un enfoque lingüístico, no meramente político.

“La lengua es de los hablantes”, dijo. “Por lo tanto, ninguna Academia de la Lengua como la RAE puede dictar cómo utilizarla (…) describen cómo la usan los hablantes e introducen cambios”.

Durante la presentación, se explicó que la guía incluye secciones teóricas y prácticas: desde glosarios de términos gramaticales básicos —“porque de pronto ya en nuestro día a día no recordamos qué será un adjetivo, qué será un pronombre”— hasta estrategias específicas para referirse a mujeres, personas trans, personas de género no binario y diversos grupos de atención prioritaria.

“En concreto, descubrirán cómo visibilizar la presencia de las mujeres y de otras identidades de género y también cómo referirse a otros grupos de atención prioritaria sin utilizar términos condescendientes basados en los estereotipos, en la ignorancia o en el rechazo a su condición de vida. Esto es un esfuerzo más de la universidad para ofrecer un espacio seguro y libre de violencia, un espacio que abrace la diferencia para que todas, todos y todes podamos cada vez más ser en la diversidad”.

Uno de los elementos distintivos del documento es la incorporación explícita del lenguaje no binario.

“Estamos incluyendo lenguaje no binario directo. Ese uso de la letra E como una marca neutral de género. Para referirse a personas que así lo deseen. Entonces, no nada más nos quedamos en este binario de género, sino que damos un paso más allá para visibilizar a esta comunidad”, detalló Almada.

La guía también aborda la relevancia del lenguaje incluyente desde el punto de vista de la lingüística y su impacto positivo en la salud mental.

“Porque se piensa que la cuestión del lenguaje incluyente se queda nada más en lo político… sin embargo, la lingüística tiene mucho que decir al respecto, porque es un fenómeno lingüístico. Abordamos temas como el procesamiento del lenguaje, como el impacto positivo en la salud mental de ciertos grupos de personas al utilizar lenguaje incluyente”.

Además de cuestiones de género, el documento contempla el trato digno hacia personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, personas que viven con VIH, entre otros.

“A lo largo de la historia se han usado palabras, conceptos, frases que no son adecuadas, que no dignifican a las personas y que las discriminan”, indicó Almada.

Por ello, se subraya que la guía no se restringe a una perspectiva feminista o queer, sino que se enmarca en una visión amplia de derechos humanos.