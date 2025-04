Sin posibilidad legal de desarrollar proyectos inmobiliarios en zonas previamente incendiadas: Carlos Alcaraz

No existe la posibilidad legal de que empresas inmobiliarias puedan asentar proyectos en las zonas quemadas por los incendios en Querétaro, declaró el secretario de gobierno del estado, Carlos Alcaraz Gutiérrez.

Indicó que esta mañana sostuvo una reunión con el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, para dialogar sobre el incendio que se suscitó en El Madroño, en el Municipio de Landa de Matamoros, el cual tuvo una afectación de aproximadamente mil 200 hectáreas.

“Yo quisiera dejar de lado una especulación inmobiliaria, la cual como ustedes señalan, por normativa no hay lugar a que un espacio intencionalmente pudiera ser quemado o pueda ser urbanizado” declaró.

Agregó que se continúa pidiendo a la ciudadanía que tenga actitudes para prevenir los incendios en la entidad, así como reportar aquellas que signifiquen un riesgo para los entornos y los ecosistemas; aseguró que es necesario el trabajo con los tres órdenes de gobierno y la sociedad para evitar que se sigan presentando los incendios en la entidad.

“Yo quisiera pensar que existe una conciencia amplia por todos los sectores de la importancia de cuidar nuestro ecosistema, no me quisiera pronunciar por una imprudencia así provocada (…) lo hemos comentado en su momento, el inicio del incendio que nos ocupó la semana pasada, importante que afectó a casi 600 hectáreas tuvo que ver con la quema de un pastizal que no fue terminado en la operación de apagarlo” declaró.

Recordó que el incendio que se registró en el Cerro del Cimatario también registró afectaciones en el Tángano, y reiteró que no hay posibilidad de que desarrolladoras inmobiliarias puedan realizar proyectos en las zonas quemadas.