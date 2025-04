Se reforzará vigilancia en establecimientos nocturnos y eventos donde se comercialice alcohol: Carlos Alcaraz

Todo evento que se desarrolle de manera masiva deberá ser vigilado para garantizar que se lleve a cabo conforme a la ley, declaró el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, y señaló que esta medida fue acordada durante una reunión con los 18 municipios de la entidad.

Indicó que esta acción también contempla a los artistas que busquen presentarse en territorio queretano, ya que, en caso de que sus actos vayan en contra de los lineamientos de paz del estado, dichos eventos no se autorizarán.

Asimismo, mencionó que se buscará aplicar sanciones a los organizadores de fiestas privadas en las que se rente un espacio, se cobre el acceso y se comercialice alcohol de manera ilegal.

“Lo único que quiero dejar en claro es que no se van a aplicar sanciones porque estos eventos simplemente no se llevarán a cabo. Eventos con esta naturaleza no se realizarán en ningún municipio”, comentó.

Agregó que el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno, será uno de los principales actores responsables de aplicar los lineamientos acordados.

En cuanto a las fiestas privadas, señaló que esta es una modalidad mediante la cual los organizadores buscan evadir a la autoridad para obtener beneficios económicos sin contar con las licencias correspondientes de funcionamiento ni de venta de alcohol.