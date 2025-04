Rechaza Lorena García el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030; “México merece más”, señala

La diputada federal por Querétaro, Lorena García Alcocer, emitió un firme posicionamiento en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, al que calificó como un documento sin dirección, sin objetivos claros y totalmente alejado de las verdaderas necesidades de las y los mexicanos.

Durante su intervención la legisladora de Acción Nacional advirtió que el documento presentado por el Ejecutivo Federal carece de sustancia técnica y diagnósticos reales, y se limita a repetir promesas ya conocidas sin ofrecer soluciones concretas a los grandes problemas del país.

“Este no es un Plan, es una historieta, una novela, un cuento lleno de engaños, falsedades, ocurrencias, típicas de este régimen. (…) Lo que hoy se presenta como Plan Nacional de Desarrollo no es un proyecto de nación; es un panfleto político vestido de estrategia nacional. Lo que encontramos son frases huecas, promesas vacías y una serie de ocurrencias sin ningún plan de acción real”, declaró García Alcocer.

Planear el futuro de un país no se improvisa. Se piensa. Se construye. Se lidera. Tristemente, este documento carece por completo de estas cualidades. La diputada lamentó que, en lugar de marcar una ruta clara hacia el desarrollo, el documento se limite a reforzar una visión centralista, excluyente y carente de diálogo democrático.

“No se escuchó a los estados, ni a los municipios, ni a la sociedad civil. No puede llamarse nacional un plan que no consultó a la nación”, subrayó.

En su crítica, enfatizó que el documento no atiende de manera seria temas urgentes como la crisis en el sistema de salud, el rezago educativo, la inseguridad, la corrupción impune y la debilidad de las instituciones. Además, García Alcocer mostró su preocupación por la omisión de temas clave como la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de la juventud y dijo no se puede competir en un mundo globalizado cuando en el documento presentado se queda atrás en estas materias, pues dijo, este plan le da la espalda a una generación entera.

En temas de seguridad y equidad de género, criticó con severidad la falta de una política con enfoque de género y evidenció la ausencia de medidas integrales para erradicar la violencia contra las mujeres, así como la carencia de presupuesto, objetivos y compromiso real con la igualdad.

“En un país donde asesinan a más de 10 mujeres al día, la omisión no es solo preocupante, es inaceptable. No se puede seguir actuando con indiferencia institucional”, denunció.

En materia de seguridad, sostuvo que el Gobierno insiste en militarizar sin resultados tangibles, mientras la ciudadanía vive con miedo y las cifras de delitos no ceden ya que el 61% de los mexicanos se sienten inseguros, pero no hay una estrategia efectiva, solo más de lo mismo, afirmó.

Finalmente, Lorena García Alcocer hizo un llamado al Congreso de la Unión para que no se respalde un documento vacío que carece de legitimidad social y técnica y reiteró que México no puede seguir gobernándose con ocurrencias ni con planes construidos desde la complacencia.

“Este Congreso no está para aplaudir documentos vacíos. Está para revisar, cuestionar y defender el interés nacional (…) México necesita liderazgo, no simulaciones. Soluciones, no discursos. Y desde esta tribuna lo afirmo: no respaldaremos un plan que evade la verdad ni seremos cómplices del abandono disfrazado de estrategia. México merece más, y lo vamos a exigir, hoy y siempre”, concluyó la legisladora.