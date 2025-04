Presentan “Operativo de Seguridad de Semana Santa San Juan del Río 2025”

Con la presencia de las corporaciones de seguridad y atención de emergencias de los tres niveles de gobierno, el municipio de San Juan del Río dio a conocer el “Operativo de Seguridad de Semana Santa 2025”, el cual se implementará del 11 al 27 de abril con el objetivo de salvaguardar y proteger la integridad de las y los sanjuanenses, así como de quienes visiten la demarcación en dicho periodo.

Durante la presentación del operativo, en representación del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, el secretario de Gobierno, Abel Espinoza Suárez, informó que el esquema de seguridad es producto de diferentes mesas de seguridad que se realizaron con las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos, Desarrollo Integral y Económico; las Direcciones de Gobierno, Tránsito, Protección Civil, Capacitación y Enlace con Bomberos y Desarrollo Político; las cuales generarán sinergia con instancias federales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y autoridades religiosas.

“Vamos a poner nuestra máxima capacidad para que siga siendo una Semana Santa con saldo blanco. Hemos tenido pláticas con las dueñas y dueños de los seis balnearios con los que se cuenta en la región, ayer tuvimos la mesa con ellos, hicimos las recomendaciones pertinentes para que pongan mucha atención. De la misma manera, hemos hablado con las delegadas y delegados, con subdelegadas y subdelegados, para que en los 38 cuerpos de agua que tenemos en el municipio, no sean un espacio recreativo y, por ende, pueda haber accidentes”, dijo Abel Espinoza.

El subsecretario de Seguridad Pública Municipal, Bernardo Pérez Martínez, informó que, en esta ocasión, el Centro de Mando se ubicará en la Unidad Deportiva Norte; además, mencionó, se pondrá en marcha el sistema de pago de multas por infracciones de tránsito en un módulo móvil en la zona Centro de la demarcación.

El secretario de Gobierno agregó que, en el caso de los eventos religiosos, las 12 parroquias que se localizan en el municipio de San Juan del Río tendrán actividades, las cuales contarán con vigilancia por parte de las autoridades. En el caso de los Viacrucis, detalló, estos se desarrollarán en las parroquias de San Juan Bautista, San José Obrero y en La Valla, en esta última, refirió, dado que se espera recibir cerca de 10 mil personas, se instalará un Centro de Mando. Asimismo, expuso que se vigilará la venta de bebidas alcohólicas y las actividades comerciales.

El director de Protección Civil Municipal, Carlos Eduardo Badillo Pichardo, mencionó que se tienen previstos recorridos en los cuerpos de agua de la demarcación. En este sentido, las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar nadar en presas, ríos o zonas no autorizadas, supervisar a niñas, niños y adolescentes en cuerpos de agua y no ingresar al agua después de consumir alcohol o alimentos en exceso; en caso de transitar por carreteras, pidieron, revisar el vehículo antes de salir, no manejar cansado ni bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y la señalética vial, usar siempre cinturón de seguridad.

Como medidas de prevención en el hogar, indicaron, apagar veladoras, estufas y desconectar aparatos eléctricos antes de salir, o dejar solos a menores de edad en casa, asegurar puertas y ventanas al salir de vacaciones.