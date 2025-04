Morenistas boicotean campaña de Lenia Batres en Querétaro

La actual ministra de la Suprema Corte y quien busca mantener su cargo en las próximas elecciones del Poder Judicial el próximo 1 de junio, Lenia Batres, arribó al estado de Querétaro el día de ayer y se quejó con los organizadores debido a una mala planeación en su convocatoria de brigadeo en el Centro Histórico.

Cabe mencionar que el evento estaba programado para el día de ayer a las 17:00 horas, sin embargo, debido al retraso la ministra inició alrededor de las 19:20 horas; a su llegada expresó su molestia con los organizadores por la planeación del evento, dichos actos fueron registrados en video el cual ya circula en las redes sociales.

“No me hagan eso, no llego para ser repudiada, ¿Qué es esto? (…) pero no tienen, no tenemos nada instalado y me mandan a un sonido que… no entiendo” expresó.

A pesar de lo anterior, la aspirante a mantener su cargo pudo brindar un mensaje a sus simpatizantes, en el cual aseguró que el actual Poder Judicial es caro, elitista y corrupto.

Se comprometió, en caso de mantener su cargo, de brindar abogados para que presten sus servicios a la ciudadanía mexicana sin costo alguno; señaló que este acto será posible ya que el Poder Judicial tiene un presupuesto del alrededor de 78 mil millones de pesos.

También agregó que usará la tecnología para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos.