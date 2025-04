Continúan sin definirse las estaciones del Tren México-Querétaro: José Pío X Salgado

A pesar de que se dio el banderazo de salida al proyecto del Tren México-Querétaro en Pedro Escobedo, todavía no se tienen definidas las estaciones que se ubicarán en San Juan del Río y en la capital de Querétaro, declaró el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar.

Lo que sí se tiene definido es que la estación que se ubique en la capital de Querétaro se llamará “La Corregidora” pero todavía no se ha definido si esta misma se ubicará en la Antigua Estación del Tren o en la zona militar.

Pío Salgado consideró que en esta semana se deberían definir las estaciones para este proyecto, pero dijo desconocer la fecha exacta para la toma de decisión definitiva.

“Todavía no ¿tú crees?, todavía no nos confirman las estaciones, es increíble pero todavía no. Creo que va a haber una reunión esta semana ya definitiva, es lo que sabemos hasta ahorita, pero no hay nada confirmado” indicó el secretario.

Por último, indicó que el Gobierno Estatal estará encargado de brindar la certeza jurídica legal a los predios en donde se construirán dichas estaciones.