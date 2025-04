Concluyen visorias de futbol 7 en Querétaro para conformar a la Selección Mexicana

Fueron los días 4,5 y 6 (el día de hoy) de abril cuando se desarrollaron las visorias de futbol 7 en Querétaro para conformar a las diferentes selecciones mexicanas de futbol que afrontarán sus respectivos compromisos.

Cabe mencionar que en estas visorias se contemplaron a menores de edad de 6 años hasta jóvenes de 18 años.

El proceso de selección de jugadores mexicanos continuará la próxima semana en Veracruz; hasta el momento han desarrollado visorias en 6 entidades federativas: Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Jalisco y ahora Querétaro.

Carlos Barajas, presidente de la Federación Mexicana de Futbol 7, declaró que el proceso de visorias concluirá el 30 de junio y en el mismo se tiene planteado visitar a 17 entidades federativas.

“Son 17 estados los que se van a recorrer ahora, llevamos 6 con Querétaro (…) no hay un mínimo ni un máximo de jugadores, lo que buscamos es el talento que se reclute, si hacemos un equipo de selección mexicana, dos o tres por categoría no importa, no estamos restringiéndolo porque al final del día el restringirlo es dejar fuera a jugadores” declaró.

Puntualizó que se tienen consideradas conformar tres tipos de selecciones mexicanas: verdes, blancas y rojas; puntualizó que la selección mexicana verde ya se encuentra conformada por 16 jugadores y actualmente se están conformando a la selección mexicana roja que se compondrá de la misma cantidad de jugadores.

“Hoy en día tenemos conformadas las selecciones mexicanas verdes que son la primera base que se conforman de 16 jugadores ahorita estamos conformando selecciones mexicanas rojas que también se estarán conformando de 16 jugadores y próximamente en las próximas visorias estaríamos seleccionando jugadores para la selección mexicana blanca” puntualizó.

Las competencias para las selecciones mexicanas de futbol 7

En cuanto a los compromisos que afrontarán las selecciones mexicanas de futbol 7 en el presente año, el presidente mencionó que del 24 al 26 de abril afrontarán la Copa Global en León Guanajuato y en el mismo lugar, pero del 24 al 27 de julio sostendrán el Mundial Infantil.

Puntualizó que del 18 al 21 de diciembre sostendrán su último torneo del año; se indicó que se tiene contemplados diversas concentraciones para tener un mejor desempeño en estas competencias deportivas.