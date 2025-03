Suspensión de corrida de toros en Querétaro solo aplica al caso de Hacienda El Salitre y no es general

El gobierno municipal de Querétaro reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley al acatar un amparo que ordenaba la suspensión de una corrida de toros en la Plaza Hacienda El Salitre. Sin embargo, el alcalde FeliFer Macías Olvera aclaró que esta medida no implica la prohibición de la tauromaquia en la ciudad, sino que se aplicó únicamente a dicho evento por incumplimiento del Reglamento Taurino.

“La actuación de la autoridad municipal el mes pasado fue para acatar el mandato de un juez federal a un amparo que se fue conseguido precisamente a una asociación”, explicó el edil, reiterando que la decisión no responde a posturas a favor o en contra de la tauromaquia, sino a la aplicación de la normatividad vigente.

El alcalde enfatizó que cada evento, aun con permisos previos, debe cumplir con inspecciones de seguridad y normativas locales. “Cada evento, aunque se tengan permisos previamente solicitados, se tienen que siempre verificar, siempre, antes de que arranque un evento”, afirmó.

Según Macías Olvera, la empresa organizadora no acató las disposiciones establecidas, lo que derivó en la intervención de la autoridad municipal. “El juez de plaza notifica a la empresa que no se puede realizar la corrida. El juez de plaza es la máxima autoridad que encabeza una corrida de toros. Se notifica que no lo puede hacer la empresa, y la empresa hace caso omiso y arranca la corrida de toros sin presencia ni autorización del juez de plaza. De entrada, ahí ya hay una ilegalidad y una consecuencia jurídica que está en curso”, puntualizó.

El incumplimiento principal, detalló el alcalde, fue en relación con las condiciones de la plaza donde se realizaría el evento. “Específicamente el incumplimiento que se dio fue, estoy prácticamente seguro que es el artículo 5 del reglamento taurino que tiene que ver con las condiciones físicas de la plaza”, indicó.

Asimismo, dejó en claro que no le corresponde al municipio definir la permanencia de las corridas de toros, pues es un debate que debe darse en el Congreso estatal. “Hoy lo que nos toca como municipio de Querétaro es simple y sencillamente acatar la ley. No le toca al municipio entrar a opinar sobre lo que hoy, tanta gente aficionada a la tauromaquia o también las soluciones que están en contra de la misma, no es nuestra competencia estrictamente hablando”, sostuvo.

Macías Olvera reiteró que su administración solo aplicó la ley conforme a sus facultades. “No tenemos apoyada ni una ni otra postura. Simple y sencillamente me toca respetar y aplicar la ley respecto a lo que son mis atribuciones y competencia como autoridad municipal”, declaró.