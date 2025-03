Recolección de tiliches en Querétaro: ¿cuándo es gratis y cuándo tiene costo?

La recolección de tiliches en Querétaro es una de las acciones implementadas por el gobierno municipal para mantener la ciudad limpia y libre de residuos que puedan afectar el entorno, como la infraestructura pluvial. El servicio, que abarca desde muebles viejos hasta desechos de poda, puede ser gratuito o tener un costo, dependiendo de cómo se solicite y la cantidad de residuos a retirar.

“Hemos impulsado acciones para coadyuvar con los ciudadanos interesados en mantener el entorno libre de tiliches, por lo que cuando los vecinos se organizan y solicitan una jornada de recolección, el servicio es sin costo”, explicó el secretario de Servicios Públicos Municipales, José Armando Presa Ortega.

¿Cuándo es gratuito?

El servicio de recolección de tiliches se ofrece de manera gratuita en las siguientes situaciones:

Jornadas organizadas con vecinos: Si los habitantes de una colonia se organizan para solicitar una jornada de recolección, el municipio programa el servicio sin costo alguno. Estas jornadas se llevan a cabo los fines de semana y son parte del programa Plan Orden, impulsado por el alcalde Felifer Macías. Servicio solicitado a través del 070: Si un vecino requiere la recolección de muebles, colchones, electrodomésticos u otros enseres grandes, puede hacer una solicitud al número 070. Este servicio también es gratuito para los vecinos. Programas municipales: Durante las campañas del programa Alcalde en Acción o Plan Orden, el municipio realiza jornadas de recolección sin costo adicional. Estas campañas buscan mantener la ciudad limpia y libre de desechos que puedan afectar tanto la imagen de la ciudad como la infraestructura pública, especialmente durante la temporada de lluvias.

¿Cuándo tiene costo?

El servicio de recolección tiene un costo cuando la solicitud es particular y requiere la recolección de grandes volúmenes de residuos. Los precios dependen del tipo de vehículo necesario para retirar los desechos. Los costos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro son los siguientes:

Camioneta pequeña (hasta 500 kg): $1,129 pesos.

Camioneta de 3.5 toneladas (501 kg a 3,000 kg): $1,694.83 pesos.

Camioneta de redilas de 6 toneladas (3,000 kg a 5,000 kg): $2,258.27 pesos.

Estos costos aplican solo cuando la recolección es solicitada de manera particular, para volúmenes grandes de residuos o cuando no se realiza dentro de una jornada organizada o campaña de recolección comunitaria. Además, es importante aclarar que estos servicios no incluyen la recolección de materiales peligrosos, como aceites, desechos hospitalarios o productos químicos.

Recolección de tiliches en temporada de lluvias

Durante la temporada de lluvias, es especialmente importante mantener los drenes y la infraestructura pluvial libres de basura, ya que los tiliches pueden obstruir los sistemas de drenaje y causar inundaciones. Por ello, el municipio ha implementado 40 jornadas de recolección de tiliches para este año. Estas jornadas se realizan en diferentes colonias y están programadas dentro de los programas Alcalde en Acción y Plan Orden.

“Si ya pasó la jornada de recolección en tu colonia y no sacaste tus tiliches, entonces sí tendrá un costo, porque no podemos regresar después de haber aplicado el programa gratuito”, aclaró el secretario.

Estas jornadas no solo permiten recolectar residuos comunes, sino que también incluyen la recolección de desechos como electrodomésticos, muebles y ropa. Según el secretario Presa Ortega, durante las últimas jornadas se han encontrado una gran variedad de residuos, incluyendo salas enteras, llantas, juguetes y otros enseres domésticos.