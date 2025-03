PRIMOR votó en contra de todas las mujeres de México, acusa Martín Arango

Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, aseguró que la diputada federal por el Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo, y el diputado federal por Morena, Luis Humberto Fernández, deberán explicar su decisión de apoyar la corrupción y votar en contra de todas las mujeres de México. Esto después de votar a favor de que Cuauhtémoc Blanco mantenga el fuero que lo protege de dar la cara ante la justicia.

“Claramente, es una posición en contra no de una mujer, sino de todas las mujeres de este país. Es una posición que pone en entredicho si verdaderamente PRI y Morena están de manera auténtica a favor de las mujeres, o si, como parece hoy, el PRIMOR —como le podemos llamar— tejió una alianza política en el Congreso para defender a Cuauhtémoc Blanco”, dijo.

La situación, indicó, debe dividirse en tres: quienes votaron a favor de las mujeres, como los diputados de Acción Nacional y una diputada de Morena; los que llamó cobardes, como Gilberto Herrera, Ricardo Astudillo y Mario Calzada, que se escondieron detrás de una curul sin fijar posicionamiento; y quienes, como Abigail Arredondo y Luis Humberto Fernández, votaron a favor de los privilegios y en contra de las mujeres.

“Ayer nos quedó muy claro que hay privilegiados y protegidos. Ahí está Cuauhtémoc Blanco para dar el ejemplo de que no llegaron todas, llegaron unas pocas, y gracias a intereses políticos”, sentenció.

Por ello, destacó la participación de las diputadas Tania Palacios y Lorena García, así como del diputado Roberto Sosa, quienes votaron a favor de quitarle la protección a una persona que no solo es conocida por ataques sexuales, sino también por temas relacionados con la delincuencia organizada.

“Es deleznable como político, y más deleznable es que partidos políticos como Morena lo protejan. Por otro lado, debemos señalar a los cobardes. Hubo diputados que prefirieron esconderse detrás de la curul y no tener una postura, como para no salir salpicados. Hay que decirlo con todas sus letras: son cobardes. Así es como hay que llamarles a Gilberto Herrera, Ricardo Astudillo y Mario Calzada, que no quisieron fijar un posicionamiento”, concluyó.