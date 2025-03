“No ha salido de comisión, ¿cómo lo llevamos al pleno?”: Andrea Tovar sobre la Reforma Judicial

“No ha salido de comisión, entonces, ¿cómo lo llevamos al pleno? Imagínense en una reforma de ese calado, que es a la Constitución, saltarnos el proceso legislativo. La verdad es que eso sería un despropósito”, afirmó la presidenta del Congreso de Querétaro, Andrea Tovar Saavedra, al referirse al avance de la reforma judicial local.

La legisladora de Morena reiteró que la iniciativa sigue en análisis y que será votada en marzo. “Estamos trabajando. En marzo va a salir. Faltan, pues, todavía reuniones. Incluso el Poder Judicial nos pidió un acercamiento con ellos. Entonces hay que escuchar también esta parte que nos falta”, señaló.

Además, confirmó que el Congreso atenderá la solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, Braulio Guerra, para reunirse con magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado. “Me llegó un oficio del diputado presidente, Braulio Guerra, solicitando que se hiciera una reunión con los magistrados y los diputados para que los pudiéramos escuchar. Cosa que vamos a hacer. Estamos nada más cuadrando agendas”, explicó.

Por otro lado, el diputado morenista Arturo Maximiliano Pérez García cuestionó el rezago en la dictaminación de iniciativas y la falta de actividad de algunas comisiones legislativas. “Si no se trabaja, si no se dictamina lo que se presenta, no solo por parte nuestra, sino por parte del Ejecutivo, no podemos avanzar. Es muy pobre la producción legislativa”, afirmó.

Pérez García también rechazó que la Mesa Directiva del Congreso tenga responsabilidad en la falta de avances legislativos, señalando que la función de la presidencia es únicamente agendar lo que las comisiones dictaminan. “La presidencia no puede jurídicamente agendar cosas que no están dictaminadas. No le podemos cargar la culpa a la presidencia de la Mesa Directiva”, sostuvo.

En ese sentido, urgió a las comisiones a retomar su trabajo y evitar retrasos en la producción legislativa. “Las comisiones tienen que ponerse a trabajar, tenemos que analizar, dictaminar y subir a pleno”, concluyó.