“La Resistencia” también es familiar, señala líder de los barristas

Después de que este fin de semana las autoridades anunciaran que el estadio “La Corregidora” seguirá siendo un espacio familiar, manteniendo la decisión tomada hace tres años de prohibir la entrada a grupos de animación, Amílcar Rafael Godínez Martínez, líder de “La Resistencia Albiazul”, afirmó que la barra que encabeza también tiene un carácter familiar, pues está integrada por padres y madres.

Añadió que los “aficionados comunes” también esperan el regreso de la barra para que los partidos de futbol sean un mejor espectáculo: “me tocó ver muchas entrevistas que realizaron distintos medios al exterior e incluso al interior del estadio, donde el aficionado común, digo, hay un porcentaje muy pequeño que no quiere el regreso de la barra, pero en general dicen que sí es necesario, pues, para retener un espectáculo más completo”.

Cabe recordar que el veto que tenía la barra para ingresar al estadio de Corregidora terminó el pasado 8 de marzo, al cumplir 3 años, por lo que los barristas tenían la expectativa de comenzar su proceso de regreso a las gradas de la mano de las autoridades. Sin embargo, luego de la publicación del comunicado por parte de La Liga Mx, Gallos Blancos de Querétaro y Gobierno del estado, al parecer no podrán regresar, al menos como grupo de animación.

Al respecto, Amilcar consideró que el comunicado no prohíbe nada: “Lo importante es que la gente vaya a divertirse, el comunicado de la liga es muy claro, no prohíbe nada a nadie, o sea no está prohibiendo a ninguna persona y si queremos que vengan las familias pues que vengan las familias, pero ya de ahí ellos tienen derecho a apoyar al equipo como les sea conveniente (…) siempre y cuando no afecten a nadie”.

Finalmente, señaló que “La Resistencia” mantendrá la postura de que la barra no asistirá el 14 de marzo al partido que tendrá Club Querétaro como local cuando enfrente a Mazatlán.