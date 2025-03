INE Querétaro abre convocatoria para consejerías distritales suplentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro ha lanzado una convocatoria para la designación de consejeras y consejeros suplentes en los seis distritos electorales federales del estado. En total, hay 18 vacantes disponibles para la integración de los consejos distritales, órganos que desempeñan un papel clave en la organización de los procesos electorales.

La convocatoria, aprobada en sesión extraordinaria el pasado 12 de marzo, está dirigida a la ciudadanía en general, así como a instituciones educativas, organizaciones civiles, comunidades y grupos indígenas interesados en participar en la vida democrática del país.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 27 de marzo en la Junta Local Ejecutiva o en alguna de las seis juntas distritales ejecutivas, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Para postularse, es necesario cumplir con requisitos como: ser ciudadano mexicano con derechos políticos vigentes, contar con al menos dos años de residencia en el estado, tener conocimientos en materia electoral y no haber ocupado cargos de dirigencia partidista ni haber sido candidato en los últimos tres años, entre otros.

Los consejos distritales tienen un carácter temporal y son responsables de supervisar la organización de los comicios en sus respectivas demarcaciones, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia en México.

La ciudadanía interesada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

– Ser mexicano o mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; además de estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar;

– Tener residencia de dos años en el estado;

– Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

– No haber sido registrado o registrada a candidatura a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

– No ser o haber sido Dirigente Nacional, Estatal o Municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

– Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Para más información, los interesados pueden acudir a la sede del INE en Querétaro o a las oficinas distritales correspondientes.

Junta Local Calle Cañaveral No. 26, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro.

01 Calle Melchor Ocampo No. 51, Col. Centro, Cadereyta de Montes, Querétaro.

02 Calle Ignacio López Rayón No. 54, Col. Centro, San Juan del Río, Querétaro.

03 Carretera al Campo Militar No. 305, Col. San Antonio de la Punta, Santiago de Querétaro.

04 Av. Luis Vega y Monroy No. 320, Col. Plazas del Sol, Santiago de Querétaro.

05 Calle Herlinda García, No. 8 Poniente, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro.

06 Plaza Comercial Locales 11 al 20 en la Planta Alta y el 7 de la Planta Baja, Calle Prolongación Tomillo, Poblado San Miguel Carrillo El Romerillal, Delegación Félix Osores Sotomayor, Santiago de Querétaro.