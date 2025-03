Fiscalía de Querétaro: No se puede confirmar que detenidos por el caso Los Cantaritos residieran exclusivamente en el estado

Luego de que se diera a conocer la detención en la entidad de José Francisco N alias “Alfa 1”, presunto implicado en los hechos violentos suscitados en Los Cantaritos el pasado 9 de noviembre del 2024, el fiscal general del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, mencionó que no se puede concluir que las personas detenidas por este caso tuvieran una “residencia exclusiva” en Querétaro.

Recordó que este operativo, el cual se orquestó por parte del Gobierno Federal en esta madrugada, se realizó de manera simultánea en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán por diferentes carpetas de investigación abiertas y no únicamente por el caso de Los Cantaritos.

“Ustedes vieron que se trató de un operativo no centralizado directamente en el estado de Querétaro, es decir, lo que yo les puedo compartir es que fue un operativo en conjunto realizado en distintas entidades federativas y esto nos permite constatar que son personas que tienen participación en eventos delictivos no solamente en Querétaro, lo que permite asegurar que no solamente tienen una residencia exclusiva en nuestra entidad” señaló.

Aseguró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la comunicación constante con todas las corporaciones en materia de seguridad han sido clave para realizar las detenciones correspondientes para los casos que se tienen abiertos en la entidad, incluyendo la del caso de los hechos violentos en Los Cantaritos.

Puntualizó que las investigaciones continúan para verificar si las personas detenidas por el caso Los Cantaritos se encuentran implicadas con otro tipo de delitos; aseguró que a una de estas personas privadas de su libertad por este caso ya se le implicó con otro acto delictivo.

Además, aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer el grado de participación que tuvieron estas personas en el caso ya mencionado.

“Nosotros siempre hemos trabajado conjuntamente con la federación, no es un tema aislado, en nuestra operatividad cotidiana hay una comunicación directa y particularmente con las temáticas nosotros no tenemos más que agradecer el apoyo que hemos recibido por parte del Gobierno Federal” declaró.

Cabe recordar que el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó que todavía falta detener a una persona referente a este caso.