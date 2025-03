Corridas de toros son inconstitucionales en todo México; buscan prohibirlas en Querétaro

Gerónimo Sánchez, director y cofundador de la organización Animal Heroes, explicó que las corridas de toros no solo son inconstitucionales, sino que existen diversas leyes que las prohíben de manera explícita. Sánchez detalló que, a pesar de la existencia de estas leyes, las autoridades han permitido la continuidad de la tauromaquia con base en interpretaciones erróneas o por falta de voluntad política.

“Hay leyes, ahí está la Constitución que es la madre de todas las leyes y que ya prohíbe el maltrato animal. Tenemos normas oficiales mexicanas como la NOM 033, que establece los métodos para la matanza de los animales y dice claramente que no puede haber sufrimiento, y también está la Ley de Protección Animal. Entonces, las corridas de toros son inconstitucionales, son ilegales, y no deberían seguir llevándose a cabo.”

Uno de los argumentos utilizados por los defensores de la tauromaquia es que las corridas de toros están protegidas bajo la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, Gerónimo Sánchez aclaró que ninguna declaratoria está por encima de la Constitución ni de las normas federales.

https://vm.tiktok.com/ZMBPa81kq/

“No hay declaratoria que esté por encima ni de la Constitución, ni de normas oficiales, ni de reglamentos taurinos ni de ninguna ley. Es un argumento que han usado en otros estados, y en todos los casos en los que se ha llevado a tribunales se ha declarado inconstitucional. Una declaratoria no puede dar legalidad a algo que la ley ya prohíbe.”

El activista recordó que, en entidades como Coahuila, Sinaloa y Guerrero, las prohibiciones han sido posibles porque se ha reconocido que la protección a los animales es un derecho consagrado en la legislación. Además, agregó que a pesar de que las corridas de toros son ilegales, en municipios de Querétaro, como Ezequiel Montes y Pedro Escobedo, se siguen organizando eventos sin contar con un reglamento taurino.

“Es que no se puede celebrar un evento taurino si no hay un reglamento taurino. Y eso es lo que está pasando en Pedro Escobedo, en Ezequiel Montes y en otros municipios donde se están organizando corridas de toros sin cumplir con un marco legal mínimo. En estos casos, no solo es un problema de maltrato animal, sino que también se violan las normas municipales.”