Antitaurinos buscan que tauromaquia no sea patrimonio inmaterial

Por medio de un amparo que interpuso la organización Animal Héroes se detuvo una corrida de toros que se encontraba celebrándose en El Salitre el pasado 21 de marzo del presente año; el director de dicha organización, Jerónimo Sánchez, mencionó que el reconocimiento a la tauromaquia como “patrimonio inmaterial” es inconstitucional.

Sánchez mencionó que en el estado de Colima se declaró como inválido a esta declaratoria de la tauromaquia, por lo que buscarán que también se invalide la misma manera en el estado de Querétaro.

Aseguró que las corridas de toros incumplen la NOM 033 y la constitución mexicana, en donde se indica que está estrictamente prohibido matar animales; señaló que diversas agrupaciones en todo el territorio mexicano han buscado que las corridas de toros sean prohibidas en el país.

Explicó que en el amparo presentado para suspender la corrida de toros en El Salitre se basó en una resolución que se había emitido en la Ciudad de México, en la cual impidió otorgar permisos para el uso de objetos punzocortantes para este evento; puntualizó que a pesar de que este amparo no otorgó una suspensión inmediata, la corrida de toros fue suspendida debido al incumplimiento de las normas del reglamento taurino.

“Nosotros el viernes hasta las 4 de la tarde estuvimos reunidos con el equipo de de la jueza que recibió este amparo y lo que nos decía es que es que no no para su criterio no podía otorgar la la suspensión, pero pero que iban a revisar el O sea, que el amparo sí lo emitían a trámite, eh iban a darle a a revisar lo de fondo, pero no no podían otorgar la suspensión en ese momento, pero que iban a darle 48 horas al municipio de Querétaro para que presentaran toda la toda la documentación referente a los permisos de la corrida de toros” puntualizó.